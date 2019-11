Výhra před reprezentační pauzou, výhra po ní. Výkon olomoucké Mory na domácím ledě před vyprodanou plecharénou, která se těšila na příjezd Kladna a hlavně slavného Jaromíra Jágra, byl přesto zase bídný.

„My jsme mužstvo, kdy musí hrát opravdu všech dvacet hráčů a dneska jsme takoví nebyli, proto nás Kladno potrestalo. Do dalších zápasů musíme úplně změnit přístup,“ bědoval po utkání Jan Tomajko.

Padák pro Motáka není na místě

Z natřískaných ochozů se pak během utkání několikrát ozvalo „Moták ven“. „Samozřejmě nehrajeme dobře, ale není to na místě určitě,“ prohlásil Tomajko.

Vývoj duelu předurčila první třetina. Rytíři se už ve třetí minutě dostali do vedení trefou kapitána Strnada, o deset minut později propálil Konráda kanadský zadák Austin.

„Začali jsme hrozně vlažně. První třetina od nás nebyla vůbec dobrá, prohrávali jsme skoro každý souboj. Kladno bylo lepší a zaslouženě vedlo 2:0. Potom jsme se do toho těžko dostávali,“ věděl Tomajko.

„Hodně nám pomohlo, že jsme v první třetině šli do vedení 2:0. Pak jsme se soustředili na defenzívu a na naše poměry jsme dnes hráli velmi solidně dozadu,“ těšilo trenéra Kladenských Davida Čermáka.

Ještě lépe se hostům dýchalo ve 26. minutě, kdy Konráda nachytal Zikmund. Zápas pro slovenského brankáře v tu chvíli skončil.

„Střídat gólmany není nic příjemného, ale patří to k tomu. Brankáře máme vyrovnané, chtěli jsme to trošku oživit. Ale šancí jsme si přes naši křeč tolik nevytvořili. Neházel bych to na gólmany, musíme dávat víc gólů,“ řekl Tomajko.

Dlouho to vypadalo, že Mora doma počtvrté v sezoně neskóruje. To odmítl Zbyněk Irgl, který za celé utkání vyslal na hostujícího Godlu 10 střel! Do sítě prošla až dělovka v 56. minutě, kterou využil přesilovku. Bylo to ale ze strany domácích všechno, drama se nekonalo.

„Samozřejmě Olomouc se dostala do několika šancí, ale podržel nás brankář a i kluci v oslabení hráli dobře. Naštěstí domácí snížili až před koncem,“ oddechl si Čermák.

Jágr: Je opravdu těžké tady hrát

Kladno se tak v tabulce posunulo právě před Moru, která spadla na 11. místo. „Věděli jsme, že to jsou dva důležité zápasy s týmy, které jsou vedle nás. Zlín a Olomouc. Každý bod je zlatý,“ uvedl po utkání Jaromír Jágr.

Navzdory tomu, že Olomouc nejspíš stále nevybředla ze své krize, slavný útočník její výkon ocenil. „Dohrávají osobní souboje, takže to bolí daleko víc, než když hrajete proti technickým hráčům. To, že jsme dlouhou dobu tady vedli 3:0, to jsme měli štěstí. Je opravdu těžké tady hrát,“ povídal muž, , jehož účast v zápase kvůli zranění nebyla jistá.

„Věděl jsem, že hrajeme až v neděli. Nechtěl jsem nic riskovat, ale naštěstí se to nezhoršilo. Je to OK,“ odpovídala 47letá legenda, kvůli které se už od pátku nedaly na utkání sehnat vstupenky.

Potěšilo ho, jak narvané tribuny zareagovaly na potíže s mikrofonem, a odzpívaly hymnu za operní pěvkyni. „No, výborný! Všechno zlý je k něčemu dobrý, takže to možná dopadlo nejlíp, jak mohlo,“ usmíval se Jágr.

Usmívat se nemohou Olomoučtí. Z dalšího maléru se budou snažit vybruslit příští víkend – v pátek jedou do Plzně, v neděli hostí Liberec.