Že se Kladno jako nováček hlavně zachraňuje? Že je Sparta první a v obou předchozích případech ho porazila? V tomhle derby se na takové věci nehraje. Zvlášť když se vám vrátil do sestavy skoro padesátiletý vůdce. Pět týdnů bez hokeje, kdy navíc musel čelil mnohdy drsné a neurvalé kritice některých fanoušků za své postoje k uzavření extraligy, se postavil na led a … zase jednou kouřil Spartu.

Pro Rytíře se přitom zápas nevyvíjel vůbec dobře. Inkasovali hned z první pořádné akce Sparty a vždy, když vyrovnali, rychle inkasovali znovu. Ale pětistovka kladenských fanoušků plná elánu po skvělé cestě vlakem, je neopustila ani za stavu 4:2 ve druhé třetině. Stále lepší Kanaďan O´Donnell a pořád ještě zatraceně dobrý Vampola srovnali a v úvodu posledního dějství rozbouřil jejich nadšení právě Jágr dokonalou ranou z úhlu.

Po něm dal svůj první extraligový gól paradoxně původně Pražan Štěpán Bláha, vybral si skutečně báječnou chvíli i místo. Sparťanské hlavy potopil pak ještě jednou Jágr, a když Uwe Krupp po svém trenérském zvyku zkusil už sedm minut před koncem power play, trestal do prázdné kapitán Strnad.

Radost z konfrontace nejproduktivnějších obránců extraligy měl kladenský Brady Austin, jenž jednogólového sparťana Košťálka trumfl čtyřmi asistencemi.

Čtrnáct tisíc fanoušků vidělo nejlepší výkon Kladna i Jaromíra Jágra v sezoně.

Domácí trenér Uwe Krupp nejprve tradičnně pogratuloval soupeři k úspěchu. Podle něj byla Sparta v první a druhé třetině aktivní a vytvářela si hodně šancí. "Kladno dalo některé góly, které tam v jiných zápasech nespadnou. Dneska ale spadly, to udrželo hosty v zápase. Ve třetí třetině pak odvedli velmi dobrou práci. Ve správné chvíli získali přesilovky a dali z nich góly. To pravděpodobně rozhodlo," mínil Krupp, jehož mrzelo, že se jeho tým v početních převahách prosadit nedokázal. "Za stavu 4:2 jsme měli dost šancí, abychom odskočili na 5:2, ale nevyužili jsme je. Hokej je zajímavá hra. Někdy se tam střela špatně odrazí a prohrajete kvůli tomu," dodal.

Kladenský David Čermák byl moc a moc spokojen, ale i on uznal, že první třetina nebyla ze strany Rytířů dobrá. "Pustili jsme Spartu do vedení a dělali jsme zbytečně moc chyb. Ve druhé třetině nám Sparta ještě odskočila, ale naštěstí jsme rychle snížili. Potom jsme byli i lepším týmem," mínil. Co se týče Jágra, chtěl podle něj pomoci hlavně při přesilovkách. Šel s tím do zápasu, že možná ani nebude tolik chodit na led. Chtěl chodit hlavně na přesilovky. Tam všichni vědí, že to umí. Umí podržet puk, takže je hned celá pětka klidnější. Hned to vypadalo mnohem lépe," děkoval Čermákl hlavní hvězdě večera.

Sparta Praha - Rytíři Kladno 4:8 (3:2, 1:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 2. Košťálek (Rousek, Kudrna), 11. Řepík (Tomášek, Tomáš Dvořák), 18. Říčka (V. Růžička, Pech), 28. Říčka (Kalina, Pech) – 9. Zikmund (Austin, Jágr), 13. Melka (Austin), 29. O'Donnell (T. Kaut), 34. Vampola (Austin, Jágr), 43. Jágr (Zikmund), 47. Š. Bláha (Stach), 50. Jágr (Zikmund, Austin), 54. J. Strnad. Rozhodčí: Pražák, Micka – Frodl, Kajínek

Sparta: J. Sedláček – Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, Strnad – Melka, T. Kaut, O'Donnell – Valský, Stach, Š. Bláha.