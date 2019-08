Kladno už v nových dresech bez Kanaďana O´Donnela, jemuž se po cestě do Itálie neudělalo dobře (nastoupí až v neděli), a Réwaye (problémy se zády ho nepustily do autobusu) zahrálo v hlučné atmosféře vášnivé naladěné haly Palaonda v Bolzanu dobrý zápas, od něhož se můžeohou odpíchnout.

Až na dvě oslabení první třetinu kontrolovali a byli o něco lepším týmem. Do první šance se dostal po Lakososově přihrávce Melka, jenže Rakušan vzápětí propadl a Miceli ujel do první tutovky. Cikánek ho vychytal stejně jako Spinozzu při prvním oslabení hostů. To hostům se povedla přesilovka lépe. V jejím závěru na sebe vzal odpovědnost Machač a prudkou střelu po rychlé kličce otevřel skóre. Machač pak chytil chuť a vytvářel pro spoluhráče další šanci, při níž publikum jen vzdechlo, ovšem skórovat mohl také italský celek při další početní převaze.

I druhou, už o dost otevřenější část začali hosté velmi slušně. Šanci měl také Jágr, ale pak přišla chyba při střídání a Hargrove po skvělé přihrávce Sylvestra nemohl nevyrovnat. To Rytíře vyburcovalo, vzápětí měli několik možností, jenže hlavně Zikmund v přípravě mušku z minulé sezony ztratil. A Kružík po nájezdu s Jelínkem nechal vyniknout gólmana Cloutiera.

Místo toho přišel další tvrdý trest, dokonalou souhru si prohodili Hargrove se Sylvestrem a ten zblízka skóre otočil na 2:1. Hala bouřila nadšením!

Kladnu pomohl k vyrovnání soupeř. Po Machačově uvolnění chtěl Redlich přihrávku spoluhráči vrátit, ale obránce Marchetti si puk nešťastně tečnul do vlastní klece. Lépe to trefit nemohl. Vzápětí připravil Jágrovi tutovku Stach, hvězdu večera však vyčapal Cloutier.

Dějství třetí zastihlo v lepší pohodě domácí Lišky, které se po krásné akci a Micelliho blafáku ála Forsberg dostaly brzy do vedení. Rytíři se složitě bránili, najednou nestíhali. Do hry je dostala první lajna, nicméně Machač po akci Stacha ani Strnad po neskutečném pasu Jágra nedali.

Co se stalo s Kladnem potom, těžko říci. Pokazilo přesilovku, vzápětí se neubránilo v oslabení a Giliati dorážkou načal jeho konec. Bolzano chytilo alpský luft a během několika vteřin přidalo ještě dva přesné zásahy za nebohého Cikánka. Trenéři se odhodlali k oddechovému času, jenže ani to Italy nezastavilo a Arniel přidal ještě jednu trefu.

Rytíři končili nadějně rozehraný duel úplně pod dekou a stovka jejich fanoušků odcházela z hlediště hodně nakvašená, byť v závěru nejlepší hráč Kladna Machač proměnil ještě jednu přesilovku.

HC Bolzano – Rytíři Kladno 7:3 (0:1, 2:1, 5:1)

Branky: 27. Hargrove (Sylvestre, Giliati), 30. Sylvestre (Hargrove), 43. Micelli (Robertson), 52. Giliati (Spinozza), 53. Alberga (Frigo), 53. Sylvestre (Hargrove, Tauferer), 55. Arniel (Insam) - 14. Machač (Kaut), 35. Redlich (Machač), 57. Machač (Kaut). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2.

Bolzano: Cloutier – Tauferer, Robertson, Glira, Marchetti, Spinozzi, Daly – Catenacci, Insam, Arniel – Sylvestre, Giliardi, Bernadr – Miceli, Deluca, Barnaro – Alberga, Hardgrove, Frigo.