"Je to něco mimořádného. Kdyby nešel (Jágr) do KHL, byl by na druhém a možné i prvním místě. Ale je to, jak to je, a jsem šťastný, že jsem nejlepší mezi evropskými hráči," radoval se Ovečkin.

K posunu mu na dálku pogratuloval i Jágr a vzkaz zakončil v humorném tónu. "Dávej góly dál, protože, jak víš, ještě jsem neukončil kariéru. Stále je šance, že se možná vrátím do NHL a začnu tě ve střelcích stíhat," řekl Jágr, který je v 50 letech vlastníkem i hráčem Kladna.

Vejmelka kryl 36 střel

Česká hokejová legenda nastoupila v NHL naposledy v roce 2017 za Calgary. Během kariéry Jágr vystřídal v soutěži během 24 sezon devět klubů, ve kterých nasázel 766 branek v 1733 zápasech. Působil i ve Washingtonu v letech 2001 až 2004, ale s Ovečkinem se minul. Ruský útočník hraje za Capitals od roku 2005 a k 767 brankám potřeboval jen 1256 utkání.

K výhře Washingtonu přispěl v úterý i Vítek Vaněček 29 zákroky a navíc kryl v rozstřelu sedm z osmi nájezdů. Zápas rozhodl Anthony Mantha.

Další český brankář Karel Vejmelka zastavil 36 střel při vítězství Arizony 6:3 v Montrealu. "Od začátku sezony odvádí výjimečnou práci," chválil trenér Arizony Andre Tourigny Vejmelku, který ještě minulý ročník chytal za Kometu Brno v extralize a s Coyotes poté podepsal smlouvu jako volný hráč. Třebíčský rodák zasáhl v sezoně už do 35 utkání a úspěšnost zásahů má 90,5 procenta.

Filip Zadina skóroval v NHL po sedmi zápasech a odstartoval gólem v přesilové hře divokou třetí třetinu, v níž Detroit vyrovnal v Edmontonu z 2:4 na 4:4 a 5:5. Závěr ale patřil domácím, jimž zařídili Warren Foegele a Evander Kane výhru 7:5.