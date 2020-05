S jakými pocity tehdy asi vstupovali do novotou zářící arény hokejoví fanoušci, dychtivě mířící na zápasy světového šampionátu, který se konal v Praze a Ostravě? Zřejmě nedumali nad tím, proč se cena stavby v duchu nejlepších tradic tuzemského stavebnictví vyšplhala z plánovaných 2,5 miliardy korun až na děsivých 17 miliard. Nemohli tušit, že předražená hala nakonec povede k pádu mocné Sazky.

Výsledek turnaje

Finále: Kanada Švédsko 5:3

Zápas o bronz: USA Slovensko 1:0 SN

Fanoušci chtěli na vlastní oči vidět Jaromíra Jágra a další hvězdy v reprezentačním dresu, jak v okázalých kulisách supermoderního kolosu vybojují pro pořadatelskou zemi zlato. Nic jiného nepřipadalo v úvahu.

Trenér Slavomír Lener dal do kupy silný tým, který se netajil medailovými ambicemi. Českou kotlinu zalila obří vlna hokejového poblouznění, fandilo se prostě všude. Ostatně i ve Stavovském divadle tehdy dávali operu Nagano.

A výsledek? „Nechápu, co se stalo. Selhali jsme,“ vrtěl hlavou kapitán Martin Straka. „Slova nebo nadávky jsou zbytečné. Každý ví, co se stalo,“ dodal skleslý Jágr. Bylo to 5. května 2004, nad ztichlou libeňskou arénou se plížila půlnoc a snad každému druhému z rozcházejících se diváků se v očích leskly slzy smutku.

Český nároďák totiž ve čtvrtfinále domácího MS padl s Američany 2:3 po samostatných nájezdech. Toužil po titulu, místo toho pro něj turnaj předčasně skončil. Hvězdný tým klesl pod tíhou očekávání a pod gigantickou střechou arény se rozhostilo šokované ticho.

„Je to sport. Krásný a zároveň krutý,“ konstatoval Jágr po čtvrtfinálovém výbuchu. „Hráli jsme doma, lidé nás hnali. Všichni chtěli zlato. O to větší je zklamání z vyřazení,“ dodala legenda.

Jediná porážka znamenala konec nadějí

Češi to přitom měli rozehrané nadějně: když muž s číslem 68 před polovinou zápasu skóroval, vedli nad Američany už 2:0. Následovala ale ztráta koncentrace, korunovaná zmarem v nájezdech. Jágr i David Výborný v nich trefili tyčku, jediným úspěšným střelcem byl Andy Roach, který si pohrdavým blafákem vychutnal brankáře Tomáše Vokouna.

Šlo o jedinou českou porážku na turnaji. V základní i osmifinálové skupině národní tým vyhrál šmahem všechno s celkovým skóre 26:5. I Kanaďanům, kteří se pak stali mistry světa, nasázeli Češi šest gólů. Stačilo ale vybrat si slabší chvilku ve čtvrtfinále a ze zlatých nadějí zůstal jen prach a popel.

„Škoda, že to tak dopadlo. Diváci byli fantastičtí,“ uzavřel Straka. Vzpomínky od té doby přebolely, jen obří hala zůstává jako němý (a dnes už poněkud omšelý) svědek českých ambicí.