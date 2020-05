Jak Češi zářili v hokeji. 2005: Kouzlo Jágrova malíčku

Desítky rukou se v tanečním rytmu míhaly na tribuně bouřící Stadthalle nad hlavami rozparáděných českých fanoušků. Dresy, čepice, vlajky, kelímky s pivem? Všechno sedělo. Jen jedna zvláštnost okamžitě praštila do očí: snad každý z diváků měl na mávající ruce zavázaný malíček. Co se jim to stalo? Copak se všichni do jednoho pořezali při krájení celeru do ranní Bloody Mary?

Jaromír Jágr na mistrovství světa 2005 ve Vídni. | Foto: ČTK