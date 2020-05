Jak Češi zářili v hokeji. 2010: Rachna kachna senzace

/VIDEO/ Před turnajem se snažil novinářům spíše vyhýbat, nechtěl na sebe strhávat pozornost. Když pak ale promluvil, stálo to za to. Jaromír Jágr se vyšoural ze šatny s kelímkem v ruce a do připravených diktafonů začal nahněvaně odříkávat věty, které vstoupily do dějin českého hokeje.

Čeští hokejisté slaví vítězství v semifinále proti Švédsku 3:2 na MS. | Foto: Profimedia