Kdo hokejovému Kladnu prorokoval, že mu radost z návratu do extraligy nevydrží dlouho, mohl v úvodu sezony škodolibě plesat. Zbroj Rytířů se zdála opravdu vetchá a děravá v prvních třech zápasech základní části inkasovali 18 gólů a nevydřeli ani bod.

Pak sice přišlo mírné zlepšení (těsná prohra s Vítkovicemi a premiérové vítězství na ledě trápícího se Zlína), když ale Kladno v nedělním mači 6. kola proti Olomouci prohrávalo na vlastním ledě v úvodu druhé třetiny 0:3, zdálo se, že na cestě je další trpký debakl.

To jsou chvíle, kdy se ukáže, zda má mužstvo ve svém středu lídra. Vůdce, který nepřijme diktát osudu a své chřadnoucí parťáky vyburcuje. Rozhodně to není role pro každého a většinou je zapotřebí k ní dospět, propracovat. A za Kladno hraje muž, který o této roli ví víc než kdokoli jiný.

„To víte, že to není jednoduché. Hlavně psychicky. Když na vás všichni spoléhají a vy jediný víte, že na to nemáte nebo se necítíte dobře. Ale nemůžete to ukázat. To je ten tlak, ta zodpovědnost,“ popsal po zápase s Olomoucí Jaromír Jágr. Kladenský šéf, střelec, spasitel.

Sedmačtyřicetiletý veterán v neděli zavelel ke skvělému obratu gólem na 1:3. Rytíři pak ještě před druhou pauzou vyrovnali a v prodloužení pak rozhodl o výhře domácích svou druhou trefou v zápase Ladislav Zikmund. Jágr pak byl zvolen nejlepším hráčem Kladna.

Proměna v tahouna

„Kdybych to věděl a už dříve nosil helmu i na rozbruslení jako dnes, tak bych ty trofeje sbíral jako maliny,“ smál se chlapík s číslem 68. Po zápase byl unavený, ale spokojený. A mluvil o tom, že stát se z hokejisty ve vedlejší úloze jedním z tahounů je úkol, se kterým se někteří perou hodně dlouho.

Jako příklad zmínil Davida Stacha, který se k Rytířům vrátil z Plzně. Někdejší vítěz kanadského bodování první ligy se zatím spíš rozkoukává.

„Je to pro něj těžké. U nás musí být klíčový hráč, zatímco v Plzni to na něm tolik nestálo. To si někteří hráči musí uvědomit. Najednou se jejich pozice v týmu mění, náhle to musí být top hráči, kteří rozhodují zápasy. Všichni na ně koukají a čekají, až to rozhodnou,“ popsal Jágr výmluvně.

Ze své předlouhé kariéry to zná velmi důvěrně. Fanoušci i spoluhráči od něj vždy a všude čekali zázraky. Když teklo do bot, měl to vzít Jágr na sebe a rozhodnout. Je trochu zvláštní, že tutéž roli zatím plní i v 47 letech v nejvyšší české soutěži, ale taková je skutečnost.

Marná sláva, rozdíl ve hře Kladna s Jágrem na ledě a bez něj je zřetelný. V prvních dvou duelech šéf Rytířů nehrál a bylo to znát. Až po jeho návratu přišlo postupné zlepšení. Naučí uctívaný vůdce „lídrovské řemeslo“ i někoho ze svých rytířských následovníků?

VOJTĚCH ŽIŽKA, JAN ŠEJHL