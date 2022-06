„Ukazuje se, jak je Frankie psychicky silný,“ chválil Francouze coloradský útočník Mikko Rantanen. Aby nebyl. Cestu do NHL si vydřel přes extraligu a Rusko, i když nikdy neprošel draftem. Jako už zkušený reprezentant se nejdřív smířil s místem na farmě v AHL, odkud o něm brzy začaly prosakovat pozoruhodné zvěsti.

„Když jsme se ptali kluků, kteří z farmy přicházeli k nám do prvního týmu, jak je na tom jejich mužstvo, vždycky říkali: No, nic moc, ale v bráně byl Frankie, tak jsme měli šanci vyhrát. Vždycky o něm mluvili jako o rozdílovém hráči,“ vypravoval útočník Colin Wilson, který tou dobou působil v Coloradu.

Šéfové Lavin si Francouze nakonec vytáhli nahoru a mistr extraligy s Litvínovem o svém umu přesvědčil i na elitní scéně. O místo na slunci ale musel dál srdnatě bojovat, ať už s konkurenty v bráně nebo se zdravotními neduhy. To vlastně platí doteď: i v aktuální play-off nejdřív jen kryl záda Kuemperovi.

Po jeho zranění to ale český gólman rozbalil. Ve druhém utkání vychytal proti nejproduktivnějším borcům vyřazovacích bojů čisté konto, ve třetím zápase se dalším skvělým výkonem podepsal pod výhru 4:2 na ledě Edmontonu. Colorado tak v sérii vede 3:0 na zápasy. „Je soustředěný, klidný, sebevědomý. Jedním slovem skvělý,“ hodnotil trenér Avalanche Jared Bednar.

Francouz si ve třetím mači načasoval zásadní zákrok na edmontonskou přesilovku za stavu 2:2. K McDavidovi se odrazil puk před odkrytou bránu, jenže vzduchem švihla Francouzova lapačka a kanadská superstar jen zklamaně zvedla oči ke stropu haly. „Byl to skvělý zákrok v klíčové fázi zápasu. Frankie ukázal, jak je rychlý,“ poznamenal kapitán vítězů Gabriel Landeskog.

Our guy Frankie showed up big with 27 saves on the night, including this KEY stop on the penalty kill.#GoAvsGo pic.twitter.com/yM1bNZ4TOw