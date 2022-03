Jak ten čas letí… Věčně rozesmátý šikula Tomáš Hertl přišel do San Jose z domovské Slavie v roce 2013. Z hravého mladíčka se během několika let, vyplněných výhrami, prohrami a zraněními, stala jedna z klíčových opor kalifornského klubu. O tom ostatně svědčila i čtyřletá smlouva za 22,5 milionu dolarů, kterou podepsal v roce 2018.

Jenže od té doby úloha i pověst dnes osmadvacetiletého Hertla stále rostla. Kromě solidního bodového přísunu se stal lídrem kabiny, příkladným dříčem, tváří mužstva. Není tedy divu, že s blížícím se koncem kontraktu, po němž by se z pražského rodáka stal volný hráč, bystřili generální manažeři u konkurence všechny smysly.

Hertl po podpisu lukrativní smlouvy: Jsem hrozně spokojený, už můžu v klidu spát

„Víme, že v případě vstupu Tomáše na trh volných hráčů by byl zájem napříč celou NHL. Byla zde možnost naskočit někde do play-off a následně podepsat v létě jinde. Klubů, které by byly schopné podepsat Tomáše na play-off a hned v létě mu nabídnout smysluplný kontrakt, by bylo velmi málo,“ popisuje pro Deník Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest a muž, který Hertla (a nejen jeho) v NHL dlouhé roky zastupuje.

Pečlivé zvažování všech rizik

Je třeba připomenout, že Žraloci poslední dobou soupeřům moc hrůzy nenahánějí. Do vyřazovacích bojů se naposledy prokousali v roce 2019, od té doby drží tito kdysi obávaní predátoři půst. A ani letos to není žádná sláva, proto kdekdo očekával, že Hertl před uzávěrkou přestupů zamíří do týmu s šancemi na úspěch ve Stanley Cupu.

Čeští fanoušci už si na základě „zaručených klepů“ zpoza velké louže libovali, že Hertla uvidí v Bostonu vedle krajana Davida Pastrňáka.

Hokej v Rusku? Expert: Finanční ráj končí, čeští kluci zažívají něco příšerného

„S Tomášem jsme řešili veškeré varianty dlouze dopředu. Probírali jsme možnosti vstupu na trh volných hráčů včetně všech pozitiv i rizik z toho vyplývajících. Zároveň jsme měli v hlavě možnosti pokračování v Sharks,“ líčí Spálenka, jak byly rozdané karty.

Kalifornský klub totiž svou hvězdu nechtěl ztratit, a to za žádnou cenu. „Věděli jsme, že by o Tomáše byl na trhu volných hráčů velký zájem, čehož si samozřejmě vedení San Jose bylo vědomo. Reálné byly prakticky jen dvě varianty: Tomášův odchod nebo nadstandardní dlouhodobá smlouva, která v překladu znamená budování budoucího týmu Sharks právě kolem Tomáše. Bylo znát, jak moc chce San José Tomáše udržet, jakou pozici a jméno si v organizaci vybudoval,“ říká Spálenka.

Jednání do poslední chvilky

Je jasné, že poletují-li nad stolem desítky milionů dolarů, nestačí si s druhou stranu jednoduše sednout na kafe a podškrábnout kus papíru. A to ani v případě, že se na obzoru neobjeví žádné zásadní zádrhele. Jednání v tichosti probíhala dlouhé měsíce, vše se ladilo do posledního detailu.

Smlouvy Tomáše Hertla v San Jose



2013

3 roky – 4 050 000 dolarů

průměrný roční plat 1 350 000 dolarů (včetně bonusů)



2016

2 roky – 6 000 000 dolarů

průměrný roční plat 3 000 000 dolarů



2018

4 roky – 22 500 000 dolarů

průměrný roční plat 5 625 000 dolarů



2022

8 let – 65 100 000 dolarů

průměrný roční plat 8 137 500 dolarů

„Samotné jednání v sobě skrývá obrovské množství telefonátů, mailů a v konečné části také osobních schůzek. Finální podoba kontraktu byla na mnohahodinovém společném jednání s klubem finišována v předvečer zveřejnění,“ prozrazuje Spálenka.

On a jeho spolupracovníci jsou na podobné situace zvyklí, ovšem Hertlova nová smlouva byla i pro ně výjimečně vydatným soustem.

„NHL je nejlepší ligou světa, konkurence je neskutečná a každý podepsaný klient s sebou nese svůj příběh a spoustu práce okolo. Náročná byla jednání o nové smlouvě Pavla Francouze, velká práce nás čeká v rámci řešení budoucnosti Ondry Paláta. Pravdou nicméně je, že délkou smlouvy i jejími podmínkami se tento kontrakt řadí mezi nejzajímavější projekty v rámci naší agentury,“ říká Spálenka.

Celá kariéra v jednom klubu? Projev důvěry

Možná si říkáte, zda do podobných spletitých jednání zasahuje i sám hráč (jde přece o jeho budoucnost), či zda to raději nechává na svých zástupcích a soustředí se jen na své výkony na ledě. Liší se to případ od případu, ale Hertl se o vývoj aktivně zajímal.

„Tomáš samozřejmě věděl o veškerých možnostech, které jsme spolu velmi dlouho a velmi pečlivě komunikovali. On sám jednal na osobních schůzkách s Joem Willem (asistentem generálního manažera Douga Wilsona, pozn. red.) o sportovním směřování klubu, samotná jednání o finálních podmínkách kontraktu šla za námi jako agenturou,“ přibližuje Spálenka.

Zrádce a šašek. Bývalý šéf IIHF vstupuje navzdory válce mezi ruskou propagandu

Takhle dlouhá a štědrá smlouva je od klubu projevem důvěry v hráče, v jeho schopnosti. Možná by se dalo spekulovat, nakolik se v podobnou chvíli vyplatí agentovi čekat do poslední chvíle a na základě zájmu z dalších klubů „šponovat“ požadavky. Nakonec však vždycky rozhodují reálné výkony hráče a jeho přínos týmu.

„Tomáš si svoji ‚cenu‘ vydobyl svými výkony a svým vystupováním na ledě i mimo něj. Právě proto se San Jose rozhodlo k předložení osmiletého kontraktu,“ upozorňuje Spálenka, že Hertl si novou luxusní smlouvu zkrátka a dobře zasloužil. Při troše štěstí může celou kariéru v NHL strávit v jediném klubu, což se v současnosti podaří málokomu.