Kromě Sparty Praha, o níž se v tomto směru již dříve spekulovalo, a která vše v úterý odstartovala, jde také o Mladou Boleslav, Plzeň, Mountfield Hradec Králové a pražskou Slavii.

„V pondělí jsme si vyzkoušeli venkovní led poprvé, v tomto týdnu nás čekají i další dva tréninky. Jsme domluvení, že v Dobříši budeme moct trénovat i v dalších týdnech, pokud nedostaneme opět povolení trénovat v naší hale,“ uvedl pro klubový web Sparty sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka

V podstatě polní podmínky hráčům příliš nevadí. Do Dobříše jezdí osobními auty, převlékají se venku. „Je to lepší, než se připravovat doma. Nemám s tím problém, naopak jsem za to rád. Připomnělo mi to mé hokejové začátky a trochu i nedávný zápas v Drážďanech,“ řekl například brankář Matěj Machovský.

Na druhou stranu jde o paradox. V souvislosti s dobříšským zimním stadionem se totiž dlouhá léta diskutuje o jeho špatném stavu a potřebě rekonstrukce, především co se týče nutnosti zastřešení. Toho se ovšem kluziště ne a ne dočkat. Na plochu stále dohlíží širé nebe, což je v dnešní době čím dál větší rarita.

Ovšem tato skutečnost hraje v celém případu tu nejzásadnější roli. Kvůli pandemii je zakázáno trénovat v uzavřených prostorech.

To se samozřejmě týká i hokejových klubů, které se společně snažily hledat možné alternativy. A právě jednou z dosti ojedinělých, ne-li jedinou, byla varianta s využitím zimního stadionu v Dobříši.

Hřiště by mohlo využívat i Kladno

Hlavním iniciátorem této myšlenky byl Slavomír Lener. Dobříšský rodák, ve městě stále žije. Bývalý trenér národního týmu, asistent Ivana Hlinky při památném olympijském tažení v Naganu a v současnosti člen Českého hokeje, kde zastává funkci manažera rozvoje se zaměřením na mezinárodní kontakty a spolupráci, o této možnosti jednal s vedením města, které zastupoval místostarosta Tomáš Vokurka.

Společně také nakonec došli k dohodě. „V této zvláštní a neveselé době je to pro naše malé město skvělá věc a moc si vážíme příležitosti nabídnout naše sportoviště. Doufám, že hokejisté se u nás budou cítit dobře a tréninky si užijí. My se jim určitě budeme snažit zajistit maximálně kvalitní zázemí,“ vyjádřil se na facebooku města Dobříš Tomáš Vokurka s dovětkem, že dalším možným klubem, který by kluziště mohl využít, jsou kladenští Rytíři. S těmi jednání teprve probíhají.

Ať už se k současné pětici přidá kdokoliv, zřejmě neprohloupí. Právě drily v na oko zoufalých podmínkách jsou často základem k vytvoření ideální týmové pohody.

O podobných scénářích by mohl nejeden sportovní tým vyprávět .

Kouč Josef Jandač „rolbařem“



Trenér Pražanů Josef Jandač během tréninku na otevřeném zimním stadionu v Dobříši v neobvyklé roli „rolbaře“ čistil led. „Listí na ledě jsme se zasmáli, neděláme si z toho hlavu. Jsme rádi, že můžeme být spolu na ledě. To se vám v hale nestane, že za brankou najedete do kupy listí,“ usmíval se obránce Tomáš Pavelka.