Expert před Kanadou: Vejmelkovi prospěl odchod, Holík by pomohl v přesilovce

O příchodu devětadvacetiletého rodáka z Mariánských Lázní, jenž celou dosavadní extraligovou kariéru odehrál v Karlových Varech, do Brna už se spekulovalo v souvislosti s příchodem trenéra Martina Pešouta na jih Moravy. Ten před svým comebackem do Komety Fleka pět let trénoval na západě Čech.

Rychlonohý forvard Flek se ve Finsku představil na svém druhém mistrovství světa po loňské premiéře v Rize. Tentokrát nasbíral tři body v deseti zápasech.