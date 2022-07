Kromě toho se v Brně tak trochu nedobrovolně pasoval do role stavitele shánějícího po městě nářadí, aby ve svém novém bytě vyladil všechny potřebné detaily. „Ale nemám si na co stěžovat. Byt je krásný a prostorný, navíc asi dvě minuty pěšky od haly,“ prozradil.

Užil jste si letošní pauzu, nebo byste ještě pár dní volna přeci jen uvítal?

Musím říct, že užil úplně naplno. Kvůli šampionátu mi volno sice začalo o něco později, ale závěr turnaje se vyvedl na výbornou, takže celé léto se díky tomu neslo v naprosto skvělé náladě. S přítelkyní jsme byli na dovolené, stihl jsem rovněž několik akcí s kamarády, a kromě toho bohatě odpočíval. Poslední dny jsem však už musel začít zase trénovat a volnu jsem tak dal definitivní sbohem.

Po dovolené se do těch bruslí asi neleze úplně komfortně, že?

Samozřejmě pokud bych dorazil třeba s pětikilovou nadváhou, tak to žádná procházka růžovým sadem asi nebude, to máte pravdu. (smích) Ale naštěstí s tímhle nemám nejmenší problém. Jsem přesně ten typ člověka, co by mohl jíst dennodenně kopce jídla a stejně by nic nepřibral. A abych byl upřímný, tak do bruslí jsem se hodně těšil, už se mi po nich možná i trochu stýskalo. Přeci jen ty brusle jsou u mě někdy důležitější než samotná hokejka. (smích)

Co všechno jste po úspěšném mistrovství světa stihl?

Řekl bych, že asi všechno, co jsem chtěl a potřeboval. Po mistrovství jsem teda musel nejprve vyřešit ještě nějaké bolístky, které mi setrvaly z té nevšedně dlouhé sezony, ale ty se podařilo poměrně rychle odstranit. Byla tam dovolená, akce s přáteli, různé koncerty, grilování nebo koupání. Zkrátka přesně ty věci, které k tomu létu patří. A to já mám vždycky úplně nejraději.

Nálepku bronzového reprezentanta z MS už jste ze sebe smyl, nebo jste pořád plný zážitků ze Skandinávie?

Zatím jsem to nesmyl a ani se na to rozhodně nechystám. Samozřejmě z toho bronzu nelétám někde v oblacích, to zase není můj styl, ale ty vzpomínky a zážitky, které jsem si z Finska přivezl, zůstanou v paměti napořád. A ta medaile? To už je jen příjemná třešnička na tom dortu.

Kam se všude podívala vzácná medaile?

V první řadě mezi rodinu a ty nejbližší, které kolem sebe mám. Hodně z nich chtělo medaili vidět nebo se vyfotit, což ve finále udělalo radost i mně samotnému. Nebylo to úplně tak, že bych se s medailí na krku promenádoval po městě, ale když se kdokoliv ze známých ozval, rád jsem přijel a tento bronzový kousek ukázal na vlastní oči.

Po sezoně jste musel dát sbohem „svým“ Karlovým Varům, nové útočiště jste našel na jihu Moravy. Na vyhlášené víno už se třesete, nemám pravdu?

Těším se, ani si nedovedete představit jak. Jsem spíše vinař než pivař, o to víc mi nové působiště nahrává do karet. (smích) V těch horkých dnech mi udělá radost i pivo, to bez debat, ale k tomu vínu jsem si tak nějak našel bližší vztah. Před pár dny jsem byl nedaleko Brna na svatbě kamaráda a měl možnost trochu domácího vína ochutnat. A řeknu vám, fantazie! Měli jste pravdu, je tu opravdu krásně.

Když se o tomto přesunu napříč celou republikou dozvěděla přítelkyně, neměl jste malinko nůž na krku?

To zase ne, my jsme se už o variantě možného stěhování po sezoně několikrát bavili, oba jsme tak nějak věděli, že to může nastat. Navíc přítelkyně je naprosto úžasná, podporuje mě v úplně každém rozhodnutí, takže i tento přesun přes celou republiku jsme zvládli naprosto v pořádku. Zatím ji teda v Brně nemám, ale někdy v příštím týdnu by za mnou už měla dorazit.

Co stěhování, obstál jste u ní při výběru nového domova?

Myslím si, že se jí tu bude líbit. Přes pana Zábranského (Libor Zábranský, boss brněnské Komety) se mi povedlo sehnat velice kvalitní bydlení, mám krásný a velký byt vzdálený od haly asi dvě minuty chůzí. Nastěhováno už máme téměř kompletně, teď už ladíme jen detaily.

Takže se na chvíli vžijete do role stavitele?

Zase tak horké to úplně nebude. (smích) Možná mi to nebudete věřit, ale skutečně jsem podnikl cestu do Bauhausu, kde jsem nakoupil takové to základní nářadí, šroubováky a podobně, abych v bytě složil stolky a poličky, co jsem nám pořídil. Byla to celkem legrace a já si po trénincích aspoň střihl trošku neobyčejného odreagování.

V Brně už jste si vyzkoušel i pár tréninků s novými spoluhráči. Obdržel jste v kabině nějaké speciální přivítání?

Teď matně přemítám v hlavě, že asi nic speciálního neproběhlo. Samozřejmě nějaké ty vtípečky tam byly, na to je tu v kabině poměrně dost horkých adeptů, ale jinak asi nic. Navíc já se s většinou kluků tady v Brně znám, takže to spíše bylo takové přátelské přivítání.

A pro vás aspoň rychlejší a bezproblémová aklimatizace.

Přesně tak. Určitě mi přítomnost bývalých spoluhráčů a kamarádů pomohla, vždycky když jdete někam do nového prostředí, je příjemné tam mít někoho, koho dobře znáte. Ale tady v Kometě se skutečně znám téměř s celou kabinou. Ať už to je Zaťa (Martin Zaťovič, kapitán Komety), Tomáš Kundrátek, Michal Gulaši nebo Marek Hrbas, se kterým jsem půlku základky seděl v lavici. A takhle bych mohl jmenovat směle dál.

Navíc na trenérské lavičce váš bývalý trenér Martin Pešout, v kanceláři zase persona z reprezentační střídačky. Téměř jako doma, nemyslíte?

Vypadá to tak, že? (smích) A že už jsem si toho vyslechl od známých, že jsme s Martinem Pešoutem jako táta a syn. Ale abych pravdu řekl, tak on nebyl tím primárním impulzem pro můj příchod do Brna. Jasně, je to příjemný bonus k tomu celému balíčku, ale rozhodně jsem nekoukal na to, kdo zrovna stojí na lavičce. S Martinem se známe dlouho, s panem Zábranským jsme se zase seznámili až letos na mistrovství. S oběma vycházíme skvěle, což mi určitě dodává nádech toho domácího prostředí, jak jste zmínil.

Pro vás je to v podstatě úplně první změna prostředí v kariéře, přesun do Brna však leckoho poměrně překvapil. Mrzí vás stále to nevydařené jednání ve Švýcarsku?

Od začátku jsem to měl nastavené tak, že zahraničí je zkrátka priorita. Když se proto na začátku letošního roku začalo rýsovat mé působení ve švýcarském Klotenu, který zrovna bojoval o postup do tamější extraligy, byl jsem připravený kdykoliv odejít. Tehdy jsem měl už téměř podepsáno, jenže nám s Energií zrovna hrozila účast v baráži, takže mě vedení celkem pochopitelně nechtělo nikam pustit. Mrzelo mě to, byl jsem z toho poměrně dost zlomený, ale člověk zkrátka musel jít dál. Tak to v životě bohužel chodí.

Po mistrovství ale ještě bylo pár týdnů pro případná vyjednávání. Byl jste připravený v případě zahraniční nabídky Brno odpískat?

Vyčkával jsem celou dobu, říkal jsem si, že když se to mistrovství povedlo, tak by se třeba mohl někdo ozvat se zajímavou nabídkou. Jenže tentokrát zase hodila všemu klacky pod nohy válka na Ukrajině, kvůli které skončila řada špičkových hráčů v KHL. Trh s evropskými hráči se po chvíli totálně přehltil a moje šance tak byly rázem téměř nulové.

A vy se tak musel spokojit „jen“ s extraligou.

Takhle to zní, že jsem měl domácí soutěž na úplně posledním místě seznamu, ale i tady v Česku jsem řešil vícero vážných nabídek. Ve hře bylo nejen setrvání ve Varech, ale i dva lákavé velkokluby. A paradoxně největší rivalové. Ozvala se pražská Sparta a po ní také právě Kometa. Nebylo to lehké rozhodování, obě varianty se mi velice zamlouvaly, ale nakonec zvítězila varianta přesunu do Brna.

Proč tedy právě Kometa? Může to být lepší odrazový můstek pro případný úprk do zahraničí?

To určitě také, kdyby se nám tady v Brně podařil nějaký větší úspěch, věřím tomu, že by se ještě jedna šance k přesunu do zahraničí naskytla. Ale na tom své působení v Kometě jednoznačně nestavím. Mně osobně nadchla vize, se kterou přispěchal pan Zábranský, dávalo mi to jasnou hlavu a patu. Ne nadarmo se tu letos staví hráčsky i finančně nabitý kádr.

Těšíte se na fanoušky? V Brně vás čeká trošičku jiný „koncert“ než na západě Čech.

Těším strašně moc. Já si vždycky jenom vzpomenu na ty zápasy, které jsme s Energií v Rondu hráli a už mám husí kůži. Když brněnská aréna začne zpívat hymnu Komety a ten rachot proudí po celé hale, tak to člověku běhá mráz po zádech. A teď to celé budu mít doslova za svými zády. Nezbývá než se těšit na každý domácí zápas.