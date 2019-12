„Hrát tady s nároďákem je něco speciálního. Těším se. V hledišti bude moje rodina, děda s babi, i rodiče přítelkyně. A ten první gól? Třeba Domča Kubalík, mi ho přípomínal,“ řekl osmadvacetiletý bek, který v uplynulých dvou sezonách zkoušel štěstí v zámoří. Zahrál si NHL, ve Washingtonu dokonce oblékal dres vítěze Stanley Cupu, ale minulý ročník strávil na farmě.

Přijal proto nabídku k návratu do Viťazu Podolsk, přesněji řečeno Viťazu Moskevská oblast a válí zase v KHL. Jeřábek si v 35 zápasech připsal pět gólů a 12 asistencí. Není proto divu, že se po Karjale tvořivý zadák představí také na druhé prověrce české reprezentace.

Přiletěl jste v úterý, ve čtvrtek je zápas a další den odlétáte na zbytek turnaje do Moskvy. Dá se doma kromě hokeje stihnout ještě něco jiného?

Prakticky nic. Viděl jsem se s pár kamarády, ale na chvíli. Možná stihnu nějaké setkání s rodinou, a po pátečním tré-ninku letíme zpátky do Ruska.

Vnímáte start na druhém turnaji Euro Hockey Tour už jako boj o mistrovství světa?

Šampionát je ještě daleko, ale každý chce předvést co nejlepší výkon a pomoct týmu k vítězství. Na Karjale se nám dařilo, turnaj jsme vyhráli a teď na to chceme navázat.

Viťaz v úvodu KHL naplňoval svůj název. Jak se tým změnil?

Z minulé doby zůstalo už jen pár kluků a tím, že přišel nový trenér, se proměnil i herní styl. Ale hlavní lidi v klubu zůstali, což mi návrat ulehčilo. Navíc nám vyšel vstup do sezony. Vyhrávali jsme. A i když potom šla naše výkonnost dolů, tak jsme nějaké body uhráli a zatím je vše v klidu.

Přede dvěma lety jste měl v ruském celku českého parťáka. Nyní jsou však v týmu mimo domácích borců a Bělorusů jen tři Finové.

Čtyři.Trenér brankářů je taky Fin. (úsměv) Ale všechno jsou super kluci a třeba Miro Aaltonena jsem znal už předtím. Bydlíme ve stejném domě, občas se scházíme na večeři a takhle si pobyt v Podolsku zpříjemňujeme.

Překvapilo vás, jak jste v KHL po minulé sezoně herně ožil?

To se bavíme o tom, jakou má hráč roli v týmu a jaký prostor v zápasech dostává. Loni to bylo všelijaké. Do Ruska jsem se ale vracel jako jeden z lídrů a čeká se, že týmu pomůžu i bodově. V zámoří jsem tuhle roli neměl, a od toho se vše odvíjí.

Zdá se, že vám Rusko svědčí.

Takhle to neberu. Když se daří, jde nahoru sebevědomí a víc si dovolíte. A my jsme suprově odstartovali do sezony jako tým, a to se hraje hned líp.

Co jste říkal na úspěšný rozjezd sezony?

Už v létě bylo znát, že je mužstvo solidní a má také dobré gólmany. Úvod nám vyšel nad očekávání, ale hrát nahoře jsme si zasloužili. I když to teď už není takové jako na začátku, tak pořád nějak sbíráme body.

Cítíte, že se změnilo vnímání Viťaze, který měl v předchozích ročnících pověst týmu bitkařů?

Léta tu byli rádi, že se postoupilo alespoň do play-off. Teď se očekávání zvýšila a vážněji nás asi berou i soupeři.

Hovořili jsme o vašich finských spoluhráčích. Zasáhne některý z nich do souboje v Plzni?

Ne, protože Miro Aaltonen se k finskému nároďáku připojí až v Moskvě. Jen Joonas Nättinen mě varoval před bráchou Juliusem, který v Plzni nastoupí. Tak uvidíme, ale chceme vyhrát.