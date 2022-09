Další sezona v roli televizního experta a komentátora. Jak se vy osobně těšíte na nadcházející ročník domácí extraligy? Samozřejmě se těším jako obvykle. Myslím si, že jak my, tak i samotní hráči jsme si od toho hokejového kolotoče trochu odpočinuli, odreagovali se, a nyní nastal čas se vrátit zase zpátky. První kolo je za dveřmi, takže už ladíme jenom poslední detaily a jdeme s chutí do práce.

Bude letošní extraligový rok v něčem speciální?

(zamyslí se) Těžká otázka. V současné chvíli mě asi nenapadá žádná speciální událost nebo věc, které by se nějakým způsobem lišily od let minulých. Jediné co, tak možná neuvěřitelně našlapaný kádr Pardubic. To podle mě bude takový největší příběh letošní sezony, jestli se skutečně ukáže, že peníze si mohou koupit i extraligový titul.

Zvučné posily zavítaly před sezonou nejen na východ Čech, velkými jmény se mohou pyšnit snad ve všech koutech extraligové mapy. Zahýbe to s kvalitou domácí soutěže?

Kvalitu to určitě zvedne. Jsem rád, že se extraliga rozrostla o zajímavá jména, bude to lákadlem nejen pro diváky, ale rovněž pro mladé kluky v kabině, kteří se tak budou moct zlepšovat po boku opravdových hvězd. Otázkou ale zůstává, kolik z nich se domů vrací ve stále produktivním věku, jestli se zkrátka najde někdo, kdo si svými výkony tady v tuzemsku může ještě říct o další zahraniční angažmá. Třeba tohle mě bude hodně bavit sledovat.

Trošku jste mi nahrál na smeč. Když se podíváme na opačnou stranu, extraligu po sezoně opustilo hned několik končících ikon. Čí odchod bude nejvíce čitelný?

Troufám si říct, že každý odchod klubové legendy bude pro dané město obrovskou ztrátou. Každopádně pokud bychom to měli vzít napříč celou soutěží, tak největší ztrátou podle mě bude konec Ladislava Šmída pro Liberec a Romana Poláka pro Vítkovice. Tím rozhodně nechci bagatelizovat, že končí litvínovské ikony Viktor Hübl s Frantou Lukešem nebo Martin Ševc v Boleslavi, ale ke vší úctě, jejich role už zkrátka nebyly natolik suverénní jako dříve. Zatímco v případě obou výše zmiňovaných se nadále bavíme o pozicích obránců s jasným číslem 1.

Který z týmů byl podle vás na letním přestupovém trhu nejsilnějším hráčem?

Abych byl upřímný, po první odehrané čtvrtině by se mi to hodnotilo asi malinko snadněji. (smích) Ale když se na to podívám s jistým odstupem, tak na papíře vypadá velice dobře třeba brněnská Kometa. Zejména defenzivní posily jsou důkazem toho, že boss Zábranský chce po několika protrápených sezonách opět oživit zadní řady. Poslední příchod brankáře Dominika Furcha pak tyto myšlenky jenom podtrhl. Ale znáte to, na papíře vítěze nenajdete. Příprava Brna byla velice špatná, dost hráčů se zatím trápí, takže kdo ví, jak budou vypadat v sezoně.

Jakub Koreis při komentování hokejového přenosu na kanále O2 TV SportZdroj: se souhlasem Jakuba Koreise

Co třeba Sparta, nebo právě všude zmiňované Pardubice?

Sparta opět sáhla po té nejlepší možné kvalitě, tam mě snad překvapil jen příchod druhého z bratrů Thorellových. Kovář, Simon, Krejčík, to jsou jasné signály toho, že vedení chce minimálně zopakovat loňské finále. A o Pardubicích asi není třeba příliš dlouze vyprávět. Tam je to jednoduché. Buď titul, nebo obrovské zklamání. Myslím si, že tak to má nastavené nejen pan Dědek, ale i celá kabina včetně fanoušků. Takový kádr vysoko převyšuje extraligové standardy.

A máte v rukávu schované nějaké tajné eso?

A víte, že vlastně ano? Už nad tím přemýšlím poměrně dlouho, ale musím říct, že se mi hodně líbí progres ve Vítkovicích. Obecně jejich celkové nastavení, skladba kádru i sympatický herní projev. A když si tam představím hvězdného Petra Muellera, začíná mi docházet, že mu to tam vlastně může perfektně sednout. Vítkovice mají dva, možná tři bodové útočníky, zbytek týmu se pro ně bez problému rozdá. Mueller si tam podle mě najde to své teplé místečko, ovšem aniž by tím překážel někomu dalšímu. Když dostane prostor, je nezastavitelný. Tohle mi dává smysl.

Když ještě naposledy nahlédneme na přestupový trh, zapsal se vám některý z nich jako hotová bomba, kterou jste vůbec nečekal?

Těžko říct, asi spíše ne. Nechci tím úplně říct, že jsem avizované přestupy čekal, ale asi mě nikterak nepřekvapily v tom smyslu, že bych si řekl „wow, to snad není možný“. Ale pokud bych měl přeci jenom vybrat jedno větší překvapení, tak asi zmíním přestup Libora Hudáčka do Třince. Skvělý útočník, kanonýr, který bude Ocelářům rozhodně slušet. Dlouho bylo na severu Moravy ticho po pěšině a najednou přišla taková podpisová bomba. To podle mě čekal jen málokdo.

Téma největších aspirantů na extraligový titul. Kdo se vám vybaví jako první?

Dvě mužstva jsou u mě naprosto jasná: Pardubice a Sparta. Tam ani s jinými plány nepočítají, titul je zkrátka jednoznačný cíl a všechno ostatní bude vzhledem k přivedeným posilám velké zklamání. Schválně nezmíním Třinec, a to z jednoho důvodu. Myslím si, že trenérská změna bude pro celý chod klubu obrovským šokem, který si bude žádat více času a hlavně trpělivosti. Obrovsky silný bude opět i Hradec Králové, ten bych nejspíše doplnil do té pomyslné top trojky.

A co sestupové příčky, čeká kladenské Rytíře další tuhý boj o setrvání mezi elitou?

Myslím si, že na Kladně je udržení extraligy tím nejdůležitějším úkolem. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že předkolo play-off bude za jistých okolností reálnou možností, ale záchrana je podle mě jednoznačně ústředním cílem kladenského klubu. Do velkých potíží se může letos zamotat i Olomouc, každým rokem jsme šokováni nad tím, jak z minima dokáže vytěžit maximum, ale po odchodu Davida Krejčího tam postrádám jakoukoliv osobnost či impulz, který by Moru nasměroval zpět do správných kolejí.

Vybral jste si i pro letošní ročník nějakého svého černého koně soutěže?

Vůbec bych se nedivil, kdyby se této role ujaly Karlovy Vary. Mají za sebou slušnou přípravu, klíčovou pozici Jakuba Fleka zřejmě pokryje navrátilec David Gríger a podle toho, co jsem dosud viděl, jsou ve velké pohodě. Tím nechci říct, že budou atakovat ta nejvyšší patra tabulky, ale po loňském klopýtnutí se mohou bez problému vrátit zpět do klidného středu.

Po vypuknutí válečné invaze na Ukrajině se hodně mluvilo o tom, že extraligu čeká zemětřesení s novými hráči prchajícími právě z Ruska. Nakonec to ale takové haló nebylo, viďte?

Těžko říct, ale asi máte pravdu, leckdo možná čekal mnohem větší příliv. Zase když se na to podívám z druhé strany, tak nebýt toho, co se na Ukrajině stalo, tak bychom tu neměli jména jako Will, Hyka nebo Krejčík. Ale kdo ví, jak by to bylo třeba s Jakubem Jeřábkem nebo Lukášem Radilem, jestli by se za normálních okolností vrátili, jestli by třeba ještě nedostali smlouvu v Rusku. To je otázka velkých spekulací, takové to, co by bylo, kdyby bylo. Zemětřesní je zřejmě příliš odvážný termín, ale o jistém posílení extraligy se dá mluvit určitě.

Bývalý hokejový útočník a dnes televizní komentátor Jakub KoreisZdroj: se svolením Jakuba Koreise

Měl jste v průběhu loňského ročníku vyhlédlého nějakého favorita, který by za normálních podmínek už nejspíše bruslil mezi milionáři v ruské KHL?

Jednoznačně mě napadá obránce Peter Čerešňák z Plzně. Odehrál fantastickou sezonu, bez debat patřil mezi nejlepší zadáky soutěže, pro mě byl tím úplně nejlepším. Svými výkony si řekl o řadu zahraničních angažmá, co vím, tak byl velice blízko podpisu v Kazani. Ale troufám si říct, že je teď asi rád, že to nakonec neklaplo. (smích)

Vzhledem k tomu, čím se před nedávnem „vyznamenal“ slovenský hokejový svaz, asi Peteru Čerešňákovi moc do smíchu nebude. Šokovalo vás takové vyjádření?

Velice rád používám ve svých vyjádřeních pojem fiasko, a i tentokrát se sluší jej vytáhnout. Je to naprosté selhání celého hokejového svazu, vlastně ani nevím, jestli k tomu chci něco dalšího vůbec říkat. Divím se Miroslavu Šatanovi (prezident slovenského hokeje, pozn. red.), divím se všem funkcionářům, že toto mají zapotřebí. Myslím si, že existují mnohem důležitější hodnoty, než je umístění na světových šampionátech. Netřeba slov, tohle je zbytečné nějak více komentovat.

Navíc když se proti KHL ohradila téměř celá hokejová Evropa.

O to víc zůstávám v šoku, že i přesto nejsou Slováci schopní zaujmout jasné stanovisko a postavit se na stranu většiny. Ale tohle je jejich boj. Až se jednou budou vracet domů, budou to právě oni, kteří se stanou obětmi pískotu a nekončící kritiky ze strany fanoušků a obecně celé společnosti. Pak si možná konečně uvědomí, že to za těch pár korun navíc vlastně nestálo.

A pak se taky ukáže, jestli si my tady u nás dokážeme udržet hrdost, se kterou jsme proti těmto hráčům vystoupili. Věříte v to?

Věřím, i když dneska už se nedá věřit téměř nikomu. Ale moc dobře vím, že ta situace nastane. Že za několik málo týdnů začnou první hráči odpadávat a budou žadonit o místa tady doma. Jsem hodně zvědavý, jak se vyznamenají naši manažeři, jak se zachovají hráčští agenti, jak se to celé nakonec upeče.