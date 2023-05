Plánované zvýšení konkurence v juniorské nejvyšší soutěži? Kdepak. Vedení hokejového svazu totiž přišlo s nečekaným plánem B a libeňská kancelář prezidenta Aloise Hadamczika je tak po delší době opět pod palbou kritiky. „Nechci vypadat jako jeho věčný odpůrce, ale nemůžu si pomoct,“ prozradil v rozhovoru pro Deník bývalý extraligový útočník Jakub Koreis. V jakém stavu se nyní nachází domácí prostředí? A bude na světovém šampionátu scházet gólový apetit kanonýra Jakuba Vrány?

Jakub Koreis při komentování hokejového přenosu na kanále O2 TV Sport. | Foto: se souhlasem Jakuba Koreise

Juniorská extraliga hlásí návrat k rozšíření na 16 týmů, samotným iniciátorem této reformy je nové vedení svazu v čele s Aloisem Hadamczikem. Spokojený asi nejste, viďte?

Celá tato věc má dva hlavní aspekty. Ten první je ryze sportovní, který strašně uškodí všem mladým hráčům a rozhodně nepřinese do domácího hnutí nic kladného. Vzpomínám si na to, jak sám pan Hadamczik říkal, že bude potřeba v juniorské kategorii zvýšit konkurenci a tím pádem zúžit nejvyšší soutěž na menší počet účastníků. A pak se dočtete, že udělal pravý opak…No a tím druhým aspektem je image našeho hokeje před veřejností. Zejména tedy svazu.

Není to pořád to samé dokola?

Bohužel ano. My jsme si tady prošli poměrně náročnou érou Tomáše Krále, která byla ze sportovního hlediska neúspěšná, poté navíc prosákla na veřejnost jeho spolupráce s komunisty, k tomu se přidaly nejrůznější kontroverze, které na něj mimo jiné vytáhl Alois Hadamczik, a svaz najednou začal působit dojmem, že to úplně čisté zřejmě nebude. Pak přijde nový kormidelník, jenž suverénně vyhlásí potřebu zúžení juniorské extraligy, ale ve výsledku se soutěž ještě rozšíří. Pak se nemůžu zbavit dojmu, že za tímto krokem je zase něco nekalého.

Juniorská extraliga se opět rozšíří. Hadamczik: Mladým hokejistům to prospěje

Teď máte na mysli osobní zájmy prezidenta hokejového svazu?

Buď je to silové prosazení, to znamená, že Alois Hadamczik má patřičné osoby na svazu takříkajíc pod palcem, nebo zkrátka proběhla typická situace ve smyslu „pomoz mi prosadit tohle a já ti na oplátku zase pomůžu s něčím jiným“. Ale jsem přesvědčený o tom, že dotyční lidé, kteří o tomto návrhu hlasovali, absolutně nepřemýšleli o sportovním faktoru.

Někteří lidé to vnímají jako naprosto nepodstatnou věc, nicméně asi se shodneme na tom, že jde o poměrně klíčové rozhodnutí?

Jednoznačně. Rozvoj mladých hráčů samozřejmě trvá delší dobu, nicméně ta samotná juniorská extraliga je takovým pomyslným vrcholem pyramidy. A za mě je naprosto klíčové, aby kluci v tomto věku hráli ta nejtěžší možná utkání, což zajistí pouze obrovská konkurence. Tedy koncentrace nejlepších hráčů v malém počtu mužstev. Jak jinak je chceme připravit na ten nelehký přechod z juniorské kategorie mezi dospělé? Tady kompletně postrádám selský rozum.

Povede tento krok k dalšímu nárůstu hráčů, kteří budou nedobrovolně utíkat do zahraničí?

Troufám si říct, že na tohle to nebude mít tak velký vliv. Trend je totiž jasně daný. Ti nejlepší mladíci odchází hrát do zahraničí, respektive do zámořských soutěží, kde se jim dostane mnohem lepších podmínek pro hokejový růst. Ale rozhodně jim tento krok napomůže k přesvědčení o tom, že v domácím prostředí to zkrátka nemá žádného smyslu.

Jakub Koreis když trénoval tým plzeňských Akademiků.Zdroj: se souhlasem Akademici Plzeň

Když ovšem vezmeme celkovou práci Aloise Hadamczika od jeho nástupu k prezidentskému křeslu, tak se něco pozitivního přeci jenom najde, nemyslíte?

Opravdu se snažím něco vypíchnout. Nechci vypadat jako jeho věčný odpůrce. (smích) Ale pořád si stojím za tím, že moc práce tam zatím uděláno nebylo. Nebo možná má svaz jenom špatné PR a navenek to nedává dostatečně najevo. Jediné, co jsem nějakým způsobem zachytil, je informace o Ukrajincích v drahých autech, nebo jeho troufalé vyjádření, že mu našinci v ruské KHL nevadí. Což samozřejmě vzal pod nátlakem veřejnosti okamžitě zpět. Ale jinak mě skutečně nic pozitivního nenapadá.

Na druhou stranu, pod vedením nového prezidenta svazu se medaile vozí jako na běžícím páse.

(smích) K tomu asi nemám co říct. Kéž by to alespoň trochu byla zásluha vedení svazu. Navíc za takhle krátkou dobu nemá prezident žádnou šanci ovlivnit, jak se prezentují národní týmy. Práce šéfa svazu se bohužel měří úplně někde jinde.

Zapomeňme už na Aloise Hadamczika. Když se nyní podíváte na domácí prostředí jako takové, kráčí podle vás tím správným směrem?

Tady se asi nabízí otázka, co přesně je tím ideálním měřítkem. Ale jako první mě vzhledem k současnému dění napadlo domácí extraligové play off a s ním i mírné rozpaky, kterých se pořád nemohu zbavit. Narážím na přehnanou defenzívu a až neuvěřitelně nízký počet branek v jednotlivých zápasech. Když se podívám na zámořskou NHL, tak tam padají góly neustále, ať je to jakákoliv část sezony. Ale u nás? Letos se Třinec do finále v podstatě probránil, čímž rozhodně nechci snižovat jeho kvality, nicméně je to určitě k zamyšlení. Mám jenom strach, aby se nám tady z toho nestala defenzivní liga.

Jágra hokej stále baví. Bude pokračovat? Nechci mít výčitky svědomí, tvrdí

Pokud bychom však brali český hokej jako celek, co vy osobně považujete za to ideální měřítko?

Za mě je to počet našich hráčů draftovaných do NHL a poté samozřejmě kolik z nich se v zámoří prosadí. Bohužel tento trend nám tady v posledních letech spíše klesá. Ano, máme tady vlaštovky jako je David Jiříček či Jirka Kulich, ofenzivně se začal prosazovat i Martin Nečas, o Davidu Pastrňákovi snad ani nemusíme hovořit. Nicméně tohle je pořád strašně málo. Občasné záblesky zkrátka nestačí.

To stejné se dá možná říct také o trenérské pozici. Už jenom fakt, že na střídačce obou elitních národních týmů stojí cizinci.

Ale já si zase nemyslím, že by přítomnost zahraničních trenérů byla nějaká ostuda. Naopak je dobře, že jsme se otevřeli, navíc dosavadní přínos Kariho Jalonena se dá hodnotit pozitivně. Stačí se jenom podívat na to, jaký respekt si získal u našich novinářů a jaký klid na práci kolem sebe má. Takovou pozici by si domácí trenér v našem prostředí budoval jen velice těžko. Nicméně k výchově trenérů. Tam je to dlouhodobý problém, zároveň bohužel jeden z těch největších v celém systému. Ale o tom bychom se tady mohli bavit nekonečné hodiny pořád dokola.

Jakub Koreis při natáčení hokejového podcastu Bomby k tyči.Zdroj: se svolením Jakuba Koreise

Mistrovství světa je za dveřmi. Budete sledovat, nebo si dáte od hokeje na čas pauzu?

Určitě budu sledovat. Jsou to nějaké necelé tři týdny, to ještě zvládnu. (smích) Budeme o tom mluvit v našem podcastu, takže chci zůstat v obraze. Na letošní rok jsem ale skutečně zvědavý.

Pár hráčů ze zámoří sice dorazí, nicméně tentokrát to bude nejspíše stát na výběru Evropy. Může se z toho naopak stát výhoda?

Řeknu to malinko jinak. Je to zkrátka realita a s tím tady musíme pracovat. Nemáme šedesát hráčů v NHL, abychom už dva měsíce před koncem základní části věděli, kteří hráči budou k dispozici. Letos je situace trochu jiná, nepřijede tolik zámořských posil, takže se tým bude muset opřít o nové lídry. Zřejmě tak nebudeme pasovaní do role favorita, ale to rozhodně nemusí znamenat nějaké negativum. Stejně se pak celý turnaj smrskne do jediného utkání…

Národní tým posílí před MS hráči z NHL. Mužstvo doplní Vejmelka či Jiříček

Horké téma – Jakub Vrána. Kdybyste byl trenérem národního mužstva, sáhl byste po něm?

Rozhodně ano, byť na druhou stranu naprosto rozumím trenérovi Jalonenovi, že jeho služby odmítl. Je pravdou, že Jakub Vrána se zatím v reprezentaci příliš neprosadil, navíc má za sebou dost turbulentní rok v zámoří, ale já bych pořád stavěl výše jeho výjimečný talent a střelecký um, který mi v současném kádru trošku chybí. Když tedy pomineme Dominika Kubalíka.

S tím úzce souvisí debata o tom, zda je dobře, že v rámci reprezentace má rozhodovací pravomoc právě trenér Jalonen namísto generálního manažera Martina Havláta.

Vím o tom, že Martin Havlát měl o Vránu velký zájem, nicméně já jsem zastáncem modelu, který tady aktuálně platí. Tedy že poslední slovo má Kari Jalonen. Generální manažer by měl sloužit jako takový poradní hlas, ale o složení kádru by měl z logiky věci rozhodovat trenér.

Národní tým neposílí ani duo perspektivních obránců David Sklenička-Lukáš Klok, kteří mají mít údajně namířeno do ruské KHL. Vím, že na tohle budete asi hodně háklivý.

Těžké. Téma ruské KHL jsme spolu probírali už několikrát a jak sám vidíte, je to pořád jako házet hrách na stěnu. Ještě bych našel pochopení u hráče, kterého třeba čekají poslední dva tři roky kariéry a chce si na závěr ještě něco vydělat. Přimhouří všechny oči, opustí všemožné morální hodnoty a kývne na to. Ale tohle je velké zklamání, především u Davida Skleničky, který má před sebou ještě 10 let kariéry a tím i prostor vydělat si více než slušné peníze.

Bizár na hokejovém MS: Rusové září, najali si je šejkové. A soupeři nestíhají

Navíc s Davidem se dobře znáte z Plzně, že?

Ke Sklendovi se mi skutečně vyjadřuje hodně těžko. Znám ho z působení tady v Plzni, hráli jsme spolu jeden rok. Je to nesmírně hodný a pracovitý kluk, o to víc mě tahle informace šokovala, pokud je tedy založená na pravdě. Nesouhlasím s tím a pokud bych Davida někdy potkal, tak mu to také řeknu do očí.