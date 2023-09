Dlouhé čekání je definitivně u konce. Už ve čtvrtek odpoledne odšpuntuje duel mezi Plzní a obhájci titulu z Třince 31. ročník domácí Tipsport Extraligy. Ročník, kterému je v očích hokejové veřejnosti předvídána výjimečně zářná budoucnost. A tak vše nasvědčuje tomu, že letos bude o zábavu na tuzemských stadionech rozhodně postaráno. Kdo si tentokrát řekne o největší pozornost nedočkavých fanoušků? O své postřehy se s Deníkem podělil někdejší extraligový útočník a dnes uznávaný hokejový expert Jakub Koreis.

Letos náš čeká nadmíru atraktivní sezona, dle některých dokonce ta nejzajímavější za poslední léta. Souhlasíte?

Vzpomínám si, že když jsme před týdnem s kolegou Richardem Tesařem natáčeli vlastní preview letošní extraligové sezony, tak jsem měl snad u všech mužstev pocit, že budou hrát nahoře. Tím chci jenom z malinko odlišného úhlu pohledu potvrdit slova hokejové veřejnosti. Zřejmě nás opravdu čeká výjimečně silný ročník, kde se nějací vyložení outsideři budou hledat jen velmi těžko.

Jaká jsou ta hlavní lákadla, která přitáhnou hokejové publikum zpět na extraligové stadiony?

Dle mého názoru zůstává největším lákadlem souboj Sparty s Pardubicemi. Teď nemám na mysli jednotlivé zápasy, ale celkové přetahování dvou nejbohatších a tím pádem nejsilnějších organizací na papíře. Potom jsou tu samozřejmě hráči, kteří by se za normálních okolností v naší soutěži nejspíš neukázali, čímž se fanouškům otevírá jedinečná možnost vidět tyto hokejové hvězdy na vlastní oči. Každopádně těch lákavých příběhů je tu mnohem více.

Máte nějaký svůj vyvolený?

Troufám si říct, že jedním z velkých témat sezony budou výkony Adamů Benáka s Jiříčkem v Plzni. Téma, které sice na první pohled tolik neblýská, ale nyní máme výjimečnou příležitost sledovat dva generační talenty českého hokeje, jak si povedou mezi domácí elitou. Zatím vše nasvědčuje tomu, že na ledě dostanou poměrně dost prostoru, byť to v kádru Plzně nebudou mít vůbec jednoduché. Ale třeba až se za pár let dostanou do NHL, tak si všichni s úsměvem vzpomeneme na jejich začátky v naší extralize.

Už se těšíte, až se ten extraligový kolotoč zase naplno roztočí?

Určitě ano. Jsem rád, že jsme se na O2 TV Sport po prvních pěti letech vysílání dokázali posunout o kus dál. V současné chvíli jsme hlavním vysílatelem českého hokeje, čehož si samozřejmě vážím. Budeme mít více zápasů, celá ta produkce bude na mnohem lepší úrovni, takže se rozhodně těším.

Práce ale bude habaděj, viďte?

No, už jsem nad tím samozřejmě přemýšlel. Věděl jsem to celé léto a snažil se proto co nejvíce cestovat a užívat si. Už jsem se díval na nějaké okno v průběhu sezony, ale to je téměř bez šance. Nicméně já se s tím smířil poměrně včas a vím, do čeho jdu. Věřím, že jsem připravený, ale rozhodně se těším na nějaké to čtrnáctidenní volno po Vánocích, kde se pokusím nabrat síly do zbytku sezony, která letos vygraduje domácím šampionátem.

Nemáte obavy, že se doma bude malinko truchlit?

(smích) S přítelkyní jsme se o tom bavili a také ona ví, co nás v příštích měsících čeká. Samozřejmě jí nevidím tolik do hlavy, abych dokázal odhadnout, jak moc si to uvědomuje. Každopádně je velice tolerantní, a jakmile se objeví jakákoliv možnost, tak si to vynahradíme společným časem.

Takže žádné dočasné stěhování do studia či kanceláře nehrozí?

Ne, to vůbec. Já se snažím práci vůbec nenosit domů. To raději zůstanu v kanceláři o dvě hodinky déle, než abych pak doma před spaním vytahoval notebook. Ale určitě to bude zajímavá zkouška efektivity, jestli dokážu ten svůj pracovní čas efektivně zúročit.

Před uplynulou sezonou jsme za ústřední příběh extraligy spolu označili pardubický měšec. Jaký titulek mi navrhnete protentokrát?

Myslím si, že i letos to bude primárně o tom, jestli k zisku titulu postačí ekonomická síla klubu. Řeč je zejména o Pardubicích a Spartě, popřípadě obhájcích extraligového zlata z Třince. Tady já opravdu vidím klíčovou otázku, na kterou opět najdeme ke konci sezony správnou odpověď.

V úvodním dílu vašeho nového pořadu Bomby na ledu jste otevřeně prohlásil, že letos si pro titul dokráčí Vítkovice. Je vám práce na severu Moravy tolik sympatická?

Já jsem zkrátka přesvědčený o tom, že peníze si ten titul nemohou koupit. Zažíváme to už několikátou sezonu v řadě, vždycky se objeví nějaké ekonomicky silné mužstvo, ale vyjma Třince, který však kromě investic do kvalitních hráčů vsadil rovněž na dlouholetou koncepci, se tato cesta ukazuje jako neefektivní. A právě ve Vítkovicích já vidím určitou kontinuitu, progres a identitu, navíc letos doplněnou o velice kvalitní hráče. To mi jednoduše dává smysl.

Může ještě někdo další kráčet v podobných šlépějích?

Teoreticky by mohl opět vystřelit Hradec, ale tam je velice důležité, jak nakonec dopadne celá ta dopingová kauza. Nicméně jak už jsem říkal, tam ve výsledku může vystřelit úplně kdokoliv. Ať už se podívám na slušně nabitou Kometu nebo třeba Karlovy Vary, které mají velice kvalitní dva útoky, solidní defenzívu i skvělého Dominika Frodla v brance. Podobně však můžeme mluvit rovněž o Motoru či Litvínovu, oba celky výrazně posílily a ani jejich skok mezi špičku tabulky by pro mě asi nebyl žádným překvapením.

Co taková nálepka černého koně soutěže, komu byste jí pro letošní ročník daroval?

(zamyslí se) No, skutečně těžko někoho vybírat, když se tak dívám na tu tabulku. Ono také záleží na tom, jaká kritéria tato nálepka obnáší. Nicméně asi bych ukázal na Litvínov nebo České Budějovice. Nevím, jestli se dá Motor úplně považovat za černého koně, zejména když v létě takhle mohutně posílil, každopádně pořád platí v očích fanoušků za papírového outsidera extraligy.

Napíšou kladenští Rytíři další smutný příběh u dna extraligové tabulky?

Troufám si říct, že ano. Kladno čeká další tuhý boj o přežití, podobně jako tomu bylo před rokem. Nicméně velké obavy mám rovněž z Olomouce, kterou teda pravidelně tlačím ke dnu už druhý nebo třetí rok v řadě. (smích) Ale tentokrát to na Hané opravdu nevidím vůbec růžově.

Našel jste v seznamu extraligových hráčů nějaké skutečně cool jméno, které vás zkrátka baví?

Jednoduchá odpověď – Adam Benák. Dle mého v současné chvíli nejvíce cool jméno v extralize. Mít takovou naději ve svém týmu, jemuž navíc fandím, tak jsem naprosto nadšený. A je to právě jeden z těch borců, na které se budu rád dívat každé kolo. Kolik dostane prostoru, jak se mu bude dařit v dílčích aspektech hry a tak podobně. Hned ve čtvrtek v Plzni se na to osobně zaměřím.

A naopak jméno, u kterého vám svítí otazníky a panují velké obavy?

U fanoušků se samozřejmě může nabízet hned několik jmen. Každopádně mě hned jako první napadá útočník Martin Kaut. Ideální vzorek pro porovnání aktuální úrovně české extraligy a elitního hokeje v zámoří. Jsem zvědavý, jaká posila se z něho pro Pardubice nakonec vykrystalizuje.