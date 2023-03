Týden pravdy v extralize. Jágra čeká duel o vše, otazníky visí i kolem play-off

Začněme u kladenských Rytířů. Vnímáte jejich boj o záchranu jako šok, nebo je to vzhledem k dalším faktorům odpovídající umístění?

Řekl bych, že to tak nějak odpovídá aktuálnímu složení kádru i finančním možnostem, které na Kladně jsou. Rozhodně tam přemýšlí střízlivě a dobře si uvědomují svůj hlavní cíl. Tím je jednoznačně extraligová záchrana, v lepším případě pak úplné vyhnutí se barážové hrozbě. Takže jako šok nebo překvapení to rozhodně nevnímám.

To v případě Motoru už se dá mluvit o podstatnějším zklamání.

Ano, já osobně vidím České Budějovice jako obrovské zklamání letošní extraligové sezony. Netvrdím, že jsem Motor před sezonou řadil mezi elitní čtyřku, ale stejně tak jsem vůbec nepočítal s přímým bojem o baráž na úplném konci základní části. To jsem opravdu nečekal.

Trumfy drží v rukou domácí Motor

Přitom začátek sezony nevypadal zase tak špatně, viďte?

Právě. Na startu ročníku působili velice dobře, říkal jsem si, že dvojice veteránů Pech a Gulaš strhne i další hráče v kabině a může z toho být ve finále další slušná sezona. Jenže pak nastala doba čekání, kdo vlastně doplní tyto starší lídry a herně vypomůže k vzestupu Motoru. A ono nic. Vznikla obrovská díra, řada hráčů vůbec nenaplnila svůj potenciál a veškerá tíha zůstala a dodnes zůstává na jednom útoku. A v Českých Budějovicích je to bohužel velká tikající bomba.

A vybouchne?

To je otázka. Pokud v pátek vyhrají, tak je po starostech s baráží a mohou v poklidu začít stavět kádr pro příští sezonu. Mají přijít slušné posily, ať už je to Adam Kubík, Jan Ordoš či Milan Doudera, kteří ten kádr rozhodně oživí k lepšímu. Jenže stále není vyhráno. Nyní je to stále o obrovské závislosti na starších hráčích, což je zkrátka špatně. Ještě když k tomu připočtu veterána Jiřího Novotného, který v podstatě obul brusle rovnou z obleku na střídačce.

Novotný ukončil kariéru: Chtěl jsem pomoct, ale už je to uzavřená kapitola

Nicméně ani Kladno nemá na růžích ustláno. Dá se vůbec mluvit o nějaké výhodě na jedné či druhé straně?

Podle mě budeme svědky tak vyhroceného utkání, že se může stát opravdu cokoliv. Celá sezona se v ten moment smrskne do jednoho okamžiku a vítěze může klidně určit jediná chybička. Samozřejmě na papíře bude favoritem Motor, Kladnu dokázal hned dvakrát v letošní sezoně nastřílet šest branek, navíc ho požene zaplněný stadion. Jsou doma, trumfy mají ve svých rukou. Lepší konstelaci si snad ani nemohli přát.

Čeká Jaromíra Jágra nejdůležitější utkání hráčsko-podnikatelské kariéry?

Rozhodně ho čeká pořádně náročné utkání. Jestli však půjde o to úplně nejdůležitější, to si asi netroufnu říct. Ale pořád je třeba počítat s tím, že je tam pro oba celky ona pomyslná barážová síť, na poraženého nečeká žádný přímý sestup, jako tomu bylo dříve. Navíc Kladno už si podobnou roli vyzkoušelo před rokem a tu nejtěžší výzvu nakonec zvládlo. Tím to nechci vůbec zlehčovat, jenom si myslím, že celý tým včetně Jardy ví, do čeho teďka půjde.

Jakub Koreis při komentování hokejového přenosu na kanále O2 TV Sport.Zdroj: se souhlasem Jakuba Koreise

Pojďme na druhou stranu barikády. Dlouho očekávané play-off. Vidíte v současné dvanáctce postupujících nějaké velké překvapení?

Pro mě to je jednoznačně Olomouc. Ač se v posledních zápasech propadla tabulkou až někde k sedmé pozici, tak pořád smekám klobouk před tím, jakým způsobem v tom klubu pracují. Po odchodu Davida Krejčího nevypadal kádr pro nadcházející sezonu vůbec nadějně, měl jsem o jejich budoucnost velké obavy. Ale když vezmeme poměr cena/výkon, jsou kohouti jednoznačně nejlepším týmem v celé extralize.

Nálepku černého koně nechám Vítkovicím

A překvapení z druhého úhlu pohledu?

Nejvíce se asi nabízí zmínit propad třineckých Ocelářů, ale já bych z toho zase nedělal takovou vědu. Jasně, dosavadní výsledky jsou určitě daleko za klubovým očekáváním, ale pořád to pro mě není to největší překvapení, respektive zklamání. Ale je pravdou, že si ten herní i výsledkový propad vyžádali v hodně nepříznivý čas, na rozdíl třeba od Hradce Králové, Liberce či Sparty, kteří si krizí prošli v průběhu sezony a nyní před vrcholem sezony chytli výbornou formu.

Pardubické Dynamo. Dle vašich dřívějších slov příběh sezony o tom, zda si peníze dokážou koupit titul. Jsou pro vás stále tím největším favoritem?

Myslím si, že ano. Nicméně už několikrát jsme se přesvědčili o tom, že peníze si ten titul nemusí koupit. Taková Sparta o tom ví poměrně dost. Ale i přes ta drobná zaváhání pardubických v posledních zápasech jsem přesvědčený o tom, že jsou s výhledem do play-off jednoznačným favoritem. Základní část zvládli naprosto suverénně a kdo ví, třeba se nedávné porážky nakonec stanou důležitým impulzem při cestě za titulem.

Pardubice chřestí měšcem, koupí si titul? Příběh sezony, říká expert Koreis

Jaká série by vás lákala ze všeho nejvíce?

Jak už jsem říkal v našem dřívějším rozhovoru, pro mě jsou letošními favority Pardubice a Sparta. A právě tuto sérii bych si přál vidět. Zatím to vychází, že by se tyto dva celky potkaly až v případném finále, to by bylo za mě velice příjemné završení extraligové sezony. Ale se stejným očekáváním budu sledovat rovněž Vítkovice, které rovněž řadím velice vysoko.

Ty jste pro změnu označil za černého koně letošního ročníku. Nestává se však z nich spíše další horký favorit?

Hrají skvěle, jednotlivé kroky v klubu dávají jasný smysl, všechno tam do sebe hezky zapadá, ale pořád mám u nich tu nálepku černého koně. Jednoznačně ukázali, že se s nimi musí počítat, přesto si stále troufám říct, že jsou v mírném stínu dvojice Dynamo, Sparta. To ale neznamená, že nemohou v play-off dojít hodně daleko.

Bývalý hokejový útočník a dnes televizní komentátor Jakub Koreis.Zdroj: se svolením Jakuba Koreise

Koho naopak čeká v příštích týdnech tvrdá facka?

Těžká otázka. Když začnu s týmy v předkole, tak mě hned napadá brněnská Kometa, kde však podle mě už postupně vystřízlivěli a smířili se s tím, že ani tato sezona se úplně nepovedla. Takže v tomto případě by brzký konec v play-off nebyl nijak převratným šokem. Ba naopak se nyní pokusí o poslední záchranu sezony, třeba tím, že dokážou urazit slušný kus cesty ve vyřazovacích bojích. A když to nevyjde, tak se jenom utvrdí v tom, že to byla opět podprůměrná sezona.

Úpadek Komety? Nedokážu si to vysvětlit, říká Koreis. Zastal se Zaťoviče

A může někdo skutečně narazit?

Napadá mě Třinec, na kterého půjde nejspíše jeden z dvojice Litvínov, Mladá Boleslav. A upřímně říkám pozor na ně. Obrovsky si vydechli, mohli si konečně vyčistit hlavy a teď se půjdou s naprostým klidem pokusit o překvapení. A proti nim Oceláři, u nichž je to v poslední době jeden otazník za druhým. Takže si říkám, proč ne. Toto bude zajímavé sledovat.

Simon? Nebudu se pouštět do velké kritiky

Když jsme už jednou nakousli příběh sezony, kdo podle vás aktuálně píše ten nejzajímavější?

Těch příběhů je určitě více, ale jako první mě napadla úžasná otočka Sparty, která se udála po příchodu nového trenéra. Pražané byli v obrovské bídě, ale takhle s odstupem času to vypadá, že došlo k pouhé výměně trenéra, ten přišel, rozkoukal se a všechno začalo šlapat jako dříve. Velice zajímavý příběh trenéra Hořavy, na jehož závěr se upřímně velice těším.

Pak mě bohužel napadá jeden příběh z velice odlišného soudku. Dominik Simon a jeho návrat do Sparty. Asi mi dovolíte přirovnání k tragédii.

Dovolím, ten návrat se skutečně vůbec nepovedl. Tam bohužel musíme přihlédnout i k tomu, zda je u něho všechno v pořádku i v osobním životě. Nějaké informace samozřejmě prosakují, ale v tomto případě se asi nebudu pouštět do větší kritiky. Pokud má nějaké starosti mimo hokejové mantinely, tak je to mnohem důležitější než cokoliv jiného. Více k tomu nemám.

Velice složitý návrat domů prožívá rovněž brněnský útočník Radek Koblížek. Pro mě také jen těžko vysvětlitelné.

Na začátku nevypadal vůbec špatně, Kometě pomáhal dobrými výkony, pro mě to byl rozhodně jeden z hráčů, kteří by si časem zasloužili šanci v národním týmu. Jenže pak se ta rozjetá mašina zastavila a přestalo to být ono. Ale to není jenom jeho případ, takhle vyčichlo i několik dalších hráčů v brněnské kabině. A dodnes tomu příliš nerozumím. Nicméně zpět k Radkovi. Za mě je to pořád nesmírně šikovný útočník, který však potřebuje čas a prostor. Pokud ho dostane, může být jednou pro Brno velice platným hokejistou.

Jakub Koreis vede kromě komentování v televizi rovněž úspěšný hokejový podcast Bomby k tyči.Zdroj: se souhlasem Jakuba Koreise

V loňské sezoně si skvělými výkony v extralize řekli o světový šampionát například Matěj Blümel, Jakub Flek nebo Jiří Černoch. Má někdo nakročeno v jejich stopách?

Za mě jednoznačně Adam Najman, který je v současné chvíli jeden ze dvou nejproduktivnějších hráčů Liberce. Čerstvých dvaadvacet let, mladý a dravý hráč, se kterým by se mělo vážně počítat. Do národního týmu by podle mě pasoval ideálně, o to víc mě překvapilo, že se neobjevil na posledním reprezentačním srazu. Ale možná je to vzkaz, že s ním trenér Jalonen spíše nepočítá.

Stejně jako s dalšími mladíky. Takhle z patra mě napadají třeba Ostap Safin či Jakub Konečný. Není to škoda?

Jsem velkým fanouškem dravého mládí, určitě je dobře, že dáváme talentům mnohem více šancí i na reprezentační scéně. Ale pozor, mládí není žádná záruka, takže v tomhle jsem taky hodně opatrný. Třeba v případě Safina nebo Konečného je to dle mého názoru pořád málo. A to si troufám říct také třeba o Davidovi Vitouchovi či Martinovi Jandusovi, o nichž se ve spojení s národním týmem mluví mnohem více. Ještě si na ten svůj ideální čas musí chvíli počkat.