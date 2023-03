Světlo naděje pro zraněného útočníka. Žádný konec, brzy se vrátím, vzkázal Kos

Obrovská úleva pro všechny hokejové fanoušky. Devatenáctiletý útočník Jakub Kos, jenž byl v nedávném utkání druhé nejvyšší finské soutěže vážně zraněn a okamžitě převezen do nemocnice, by měl být již brzy opět v pořádku. Kvůli poranění krku už do této sezony pochopitelně nezasáhne, nicméně jeho návrat na led v příštích měsících se zatím rýsuje velice reálně.

Jakub Kos na MS hokejistů do 20 let. | Foto: Profimedia