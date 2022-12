„Bojím se hlavně o něho samotného, aby mohl žít normální život. I s ohledem na jeho mladou rodinu je tohle to nejdůležitější - žít normální život. Je řada kluků, jimž se tohle stalo. A jeden z nich pracuje i pro náš klub,“ poukázal Kekäläinen na Voráčkova kamaráda a bývalého útočníka Ricka Nashe.

O otřesu mozku a jeho následcích se v zámoří neustále diskutuje. Časté údery do hlavy ukončily kariéru řadě slavných hokejistů. Vedle Nashe to byli i legendární Eric Lindros či Paul Kariya. Pokud by to potklo i Voráčka, nebyl byl prvním Čechem. Předčasně museli skončit třeba i Lukáš Krajíček, Radek Martínek a Aleš Hemský.

Útočník s šikovnýma rukama se potýkal s problémy po otřesu mozku dva roky, pak zjistil, že už to dál nepůjde. „Když jsem se dostával z otřesu mozku, myslel jsem si po čase, že jsem v pohodě, trénoval jsem a chtěl se vrátit. Věřil jsem, že se do toho dostanu, ale postupem času jsem zjistil, že na tom moc dobře nejsem. Musel jsem vyhledat odbornou pomoc, pár lidí mě tady v Americe dávalo do kupy. Trvalo skoro dva roky, než jsem se z potíží vyhrabal,“ popsal Hemský pro deník Sport.

Třiatřicetiletý Voráček odehrál v nejslavnější soutěži planety přes tisíc utkání a je třetím nejproduktivnějším Čechem v historii. Během patnáctileté kariéry v NHL prý Voráček utrpěl několik otřesů mozku.

„Jake má za sebou během kariéry několik zranění hlavy. A po tom posledním mu lékaři doporučili, ať si dá chvíli pauzu, aby zjistil, zda přetrvávající příznaky, které má, odezní až do té míry, že mu jeho stav umožní vrátit se a zase hrát,“ prozradil pro klubový web Kekäläinen.

„Neočekáváme, že by se mělo vše vyřešit v blízké budoucnosti. A dáme Jakeovi tolik času, kolik jen potřebuje, protože tady je nejdůležitějším faktorem zdraví v dlouhodobém horizontu.“

Situaci nechtěl komentovat

Voráček v této sezoně stihl odehrát jen 11 utkání s bilancí gólu a pěti nahrávek. Server The Athletic napsal, že s Voráčkem si jeho reportéři vyměnili krátké textové zprávy, ale že sám hráč nechtěl situaci komentovat. Voráček se má setkat s novináři v domácí Nationwide Areně před pondělním tréninkem týmu, kde by měl prozradit víc.

Kladenský odchovanec posbíral v NHL 1058 startů v základní části a 806 bodů (223+583). Lepší byli z českých hokejistů pouze Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Za 49 vystoupení ve vyřazovacích bitvách o Stanley Cup přidal Voráček 28 bodů díky devíti brankám a 19 přihrávkám.