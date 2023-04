/ROZHOVOR/ Na posledním hokejovém mistrovství světa v Česku byl kapitánem národního týmu, a proto nemohl chybět ani při představení loga světového šampionátu v roce 2024. Jestli ho Jakub Voráček prožije přímo jako hráč na ledě, nebo jen jako fanoušek na tribuně přitom není vůbec jasné. Ze slavné NHL se hráč Columbusu vrátil do Česka s problémy po otřesech mozku a hovoří se i o předčasném konci kariéry. „Šance na návrat je malá, ale pořád tam je. Zkusím se připravit a uvidíme, co mi tělo dovolí v září,“ prozrazuje sám Voráček.

Jakub Voráček | Foto: ČTK

Jak se se vám líbí právě představené logo mistrovství světa 2024?

Dobré. S logy nikdy nevíte, co očekávat. Ale tohle má potenciál.

Při minulém domácím mistrovství jste byl kapitánem. Jaké na to vzpomínáte?

Být kapitánem reprezentace na domácím mistrovství je jeden z největších zážitků kariéry. Je to pocta a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Těšil jsem se na příští rok, ale to je zatím daleko.

Stihnete ho?

Stoprocentně vím, že budu koukat. Jestli budu na ledě, to nevím.

Kdyby to nevyšlo v ostrém zápase, máte v plánu nějakou jinou rozlučku?

To opravdu nevím, takhle daleko nejsem. Zatím se musím na příští rok připravovat, jako bych byl zdravý. Uvidím, co bude dál.

Na mistrovství bude chybět Rusko a Bělorusko. Nemůže to ublížit kvalitě?

Ne, vůbec. Je to jedno. Je to logické rozhodnutí, které se dá obhájit. Když se děje, co se děje, tak to musí zůstat takhle.

Může být pro hvězdy NHL lákadlem to, že se hraje zrovna v Praze?

Praha je vždycky lákadlem pro hvězdy NHL, co tak vidím a slyším od kluků. Podívejte se na Kanadu při minulém mistrovství světa. To mluví samo o sobě.

Maskoti se budou představovat až později. Kdybyste mohl mluvit do výběru maskotů, co by se vám líbilo?

Poradní hlas určitě mít nebudu. Bob a Bobek byli dobří. Ale popravdě mi je to jedno. Jen doufám, že to nebude něco podobného jako Gritty (maskot Philadelphie Flyers podobný Jakubu Voráčkovi – pozn. red.).

Vzhledem k logu by to mohl být i kluk puk, který reprezentuje vaši nadaci, ne?

Je to něco na stejný způsob. To jsou věci, které jdou mimo mě. Těším se, až bude hokej. Když budu ready, budu rád hrát. Když ne, budu na každém zápase. Jaký bude maskot, to už mi je jedno.

Jste aktuálně v Čechách?

Jsem v Česku s rodinou. Jen je špatné počasí. Ale to se snad zlepší.

A jak probíhá rekonvalescence?

Dobře.

V podcastu Bomby k tyči jste říkal, že teď nemůžete nic dělat.

Říkal jsem, že jsem dlouho nic nedělal. Ne, že nemůžu. To je rozdíl. Příprava by musela začít teď nebo v blízké budoucnosti, abych byl připravený na příští rok. Šance na návrat je minimální, ale pořád tam je. Zkusím se připravit. A uvidíme, co mi tělo dovolí v září.

A co tělo dovolí teď?

Odpočívat (směje se).

Sledujete NHL?

Moc ne. Sleduju výsledky, vidím, jak se daří Pastrňákovi. Říkal jsem, že mu přeju, aby dal padesát gólů. A on se během týdne dostal na šedesát! Před dvěma roky jsem o Pastovi říkal, že je to jediný člověk, který se v budoucnu může rovnat Džegrovi. Jak mimo led, v marketingové podobě, hokejové podobě. Momentálně je v TOP 5 hráčů NHL. K tomu je to výborný skromný kluk, který má rád zábavu. Takovým lidem to musíte jen přát. Jsem rád, že jsme se seznámili natolik, že to s ním můžu prožívat alespoň takhle na dálku. Jestli si to někdo zaslouží, tak zrovna on.

Erik Karlsson jako desátý hráč letos dosáhl na stobodovou hranici. Co tomu říkáte?

To je obránce, co? To se nečekalo. Každému to tam lepí. To se dlouho nestalo, aby tolik hráčů pokořilo tuto hranici. Stovka je taková posvátná. Klobouk dolů, že to dokázal jako obránce. Jsem rád, že je v této době tolik dobrých hokejistů. Ať se podíváte na jakýkoliv tým, v každém najdete hokejistu, na kterého je radost se koukat.

Podle vašich komentářů na Twitteru sledujete i extraligu. Baví vás letošní play-off?

Když je nějaká situace, řeknu si k tomu své. Zápasy jsou dobré, vyhecované. Kolikrát je to až za hranou. Jsou tam mouchy. Ale to, co předvádí Třinec, kdy má počtvrté za sebou šanci na titul, je neskutečné.

V minulých letech jste tolik české play off nesledoval, že?

Hlavně jsem byl v Americe. Sice jsem tam měl českou televizi, takže jsem občas zahlédl nějaký zápas, ale s tím časovým posunem to tak nejde. Teď mám čas. Když je hokej nebo fotbal, tak se rád podívám. Teď jsou ty zápasy dobré. Série Sparty s Třincem byla hodně kvalitní.

Co říkáte na problémy s dírami v ledu?

Tím se nemůžeme chlubit, je to problém. Nevím, co ten problém způsobuje. Slyšel jsem spoustu spekulací. Otráví to ale fanoušky i všechny lidi okolo. Snad se to příští rok nebude opakovat.

Jak jsme zmiňovali, několikrát jste na Twitteru glosoval hokejové dění a mělo to celkem ohlas. Baví vás to?

Párkrát jsem něco napsal, párkrát se mnou byl souhlas, párkrát jsem dostal kartáč. Takže klasika (směje se). Je to dobrý. Mám čas, tak se koukám na hokej. Občas k tomu něco plácnu a pak nechám piraně, ať se požerou.

Na to by se vám hodily také představené pukotikony, ne?

Přesně tak. Musím si je stáhnout a půjdu do toho.

Pukotikony, které budou provázet hokejové mistrovstvé světa v roce 2024.Zdroj: Jan Šejhl

Umíte si představit, že byste rozdával glosy i třeba jako expert v televizi?

To nevím. Jsem moc upřímný, občas používám sprostá slova. To musím srovnat. Nevím, jestli by se to v televizi líbilo. Ale nějaké nápady tam jsou. Uvidíme, jak se pobavím s Robertem Zárubou, co by mohlo být nebo nemohlo. Nikdo ale neříká, že v tom budu dobrý nebo špatný. Určitě si něco vyzkouším.

Hodně se teď mluví o chybách rozhodčích. Nemůžou pramenit i z toho, jak se hokej zrychluje?

V tom to není. Z mého pohledu si rozhodčí ze začátku nechají zápas utéct do takové úrovně, ve které se těžko kontroluje. Na jedné straně se pustí zákrok, pak se to musí pustit i na druhé straně. Když se to začne pouštět takovým způsobem, pak přijde zákrok v inkriminovaný okamžik třeba dvě minuty do konce a pak je z toho průšvih. Zvlášť v play-off hráč cítí, kam ho rozhodčí pustí, a tam také zajde. Rozhodčí musí držet laťku trochu níž.

Narážíte na zápas, který pískal Jakub Šindel, který sám byl hráčem. Může to pro něj být výhoda?

To je těžké hodnotit. Každý rozhodčí i hráč dělá chyby. Jde o to, že se to nesmí tolik opakovat. Chyba se stane, ale chyb je moc. Ať už tam byl Kuba Šindel nebo kdokoliv jiný, tak je to jedno. Chyby jsou normální, ale nesmí to být standard.

Máte v plánu jít i na vaše Kladno na baráž?

Mám v plánu jít. V sobotu chci jít na fotbalové derby Sparty se Slavií a v pondělí půjdu baráž.

Jaké šance podle vás Kladno má?

Budou to mít kluci těžké. Baráž je vždy o nervy. Hráči s tím ale mají zkušenosti. Na druhou stranu Zlín je v pozici, kdy nemá co ztratit. Kladno naopak může ztratit všechno. Doufejme, že to Kladno zvládne a extraliga zůstane doma.

Do hry půjde odpočinutý tým proti týmu, který prošel celým play-off a bude zbitý. Co je podle vás lepší?

Sice zbitý, ale se spoustou sebevědomí, protože vyhrál první ligu. Jeden tým je sice odpočatý, ale 40 dní je opravdu dlouhá doba. I když jsou tam nějaké přípravné zápasy. Toto by se mělo nějakým způsobem řešit. Nevím jak, ale aby ta pauza nebyla tak dlouhá. To může týmu víc uškodit než pomoct.

Kterou roli byste si vybral vy?

Radši bych hrál, než čtyřicet dní stál a jen čekal na baráž. Žít čtyřicet dní v tom, že budu hrát o sestup není příjemné.

Říkal jste, že půjdete i na fotbalové derby. Koho tam vidíte za favorita?

Spartu. Já jim teda nefandím a ani jsem nikdy nefandil, ale hrají nejlepší fotbal. Hrají zábavný fotbal, dávají góly. Osobně mi je sympatičtější Slavie, ale myslím si, že to Sparta vyhraje.

Jan Šejhl a Filip Ardon