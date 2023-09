Před očekávaným derby se Spartou vyšlo hokejové Kladno s velkou novinkou. Jeho realizační tým rozšíří ještě poměrně nedávno nejlepší český útočník Jakub Voráček. Ten aktuálně přerušil kariéru, ale po dohodě s bývalým spolubojovníkem ve Philadelphii Jaromírem Jágrem souhlasil, že Rytířům pomůže coby mentor a zejména pak s přesilovkami. Ve své době byl právě v téhle herní situaci mezi nejlépe hodnocenými hráči planety.

Kladno - Pardubice 3:5. Hostující obrat sledoval i Jakub Voráček, slavný odchovanec Kladna | Foto: Roman Mareš

Jakub Voráček po konci dlouhého a úspěšného angažmá ve Philadelphii hodlal zakončit kariéru za mořem tam, kde ji začal, tedy v Columbusu, ale po několikátém úrazu hlavy mu lékaři doporučili klid a kariéru tak přerušil. Zda se ještě k hokeji někdy vrátí, není jisté, ale pokud by mu to zdraví dovolilo, určitě by s ohledem na blížící se MS v Praze o návratu uvažoval.

Aktuálně vlastní jeho práva Arizona Coyotes, vedení klubu však muselo Voráčka zapsat na listinu dlouhodobě zraněných a čtyřiatřicetiletý kladenský rodák se z Ameriky vrátil zpět do Čech.

Teď se ozvalo mateřské Kladno, kam se vrátí po sedmnácti letech. „Kubovi jsme nabídli, jestli by chtěl Kladnu trenérsky vypomoci, a těší nás, že přijal,“ říká na klubových stránkách sportovní manažer Rytířů Jiří Burger, podle něhož by Voráček měl působit jako mentor a zaměří se hlavně na přesilové hry.

Sám Jakub Voráček k nové spolupráci uvedl, že přišla na základě telefonátu s šéfem Rytířů Jaromírem Jágrem. S ním bojoval společně v jedné sezoně za Philadelphii a byli účastníky jedné z nejúchvatnějších sérií Stanley Cupu všech dob proti Pittsburghu. „Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu,“ krátce nastínil Voráček svou roli v týmu, kde se sejde s vrstevníkem s kamarádem Michaelem Frolíkem