Místo gólů povinné léčení. Reprezentant Vrána vstoupil do pomocného programu NHL

Psychické problémy, nucené léčení a nejistý návrat do bruslí. Na tento ročník by Jakub Vrána, jemuž vedení Red Wings v létě šilo roli střeleckého zabijáka, nejspíš okamžitě zapomněl. O svém soukromí pochopitelně dlouho mlčel, až se během víkendových utkání farmářského celku z Michiganu rozhodl promluvit.

Pro uznávaný zámořský list The Athletic se rozpovídal zejména o aktuálním dění v týmu Grand Rapids. A také o výhledech do blízké budoucnosti, která dle několika tamějších novinářů nevypadá vůbec slibně.

Zámoří spekuluje o odchodu

„Nemyslím si, že vím o své budoucnosti něco více než vy. Lidé mohou spekulovat, jak chtějí, to tak je. Nakonec ale stejně záleží na těch pár lidech, kteří rozhodují. Můžete spekulovat od rána do večera, ale právo rozhodovat mají jiní,“ řekl Vrána ke své aktuální pozici v organizaci.

Odchod do jiných barev? Pro některé už hotová věc, pro valnou většinu ale naprosto reálný scénář. Nikdo však pořádně neví. A jak je vidět, tak nic netuší ani samotný křídelník. Nicméně návrat do prvního týmu Detroitu se v současné chvíli jeví jako pouhá utopie. Se vší úctou k českému snajprovi.

Alkohol, drogy i záhadná porucha. Před Vránou bojovala s démony řada hráčů NHL

„Dostal jsem informaci, že Red Wings neplánují Vránu povolat zpět. V létě se stejně bude stěhovat pryč,“ překvapil nedávno na Twitteru zámořský novinář David Pagnotta z portálu NHL Network.

Když jej navíc Detroit na začátku ledna zařadil na listinu volných hráčů, telefonní linka zůstala bez jediného povšimnutí. I to vyvolalo v klubových kancelářích mírné obavy. A tak se rodák z Prahy definitivně usadil na farmě v Grand Rapids.

Kanonýr Rudých křídel Jakub Vrána.Zdroj: ČTK/AP/Paul Sancya

Den po dni, věří Vrána

Vránův vagón sice po návratu z pobytu v asistenčním programu stojí tak trochu na slepé koleji, naději na příchod lepších zítřků však autor šesti branek v letošním ročníku AHL zatím rozhodně neztrácí.

„Tvrdě makám a snažím se pomoct týmu. Soustředím se jen na sebe, pracuju den po dni, abych se zase dostal zpátky. Zbytek přijde pak,“ pronesl sebevědomě bronzový medailista z loňského mistrovství světa ve Finsku.

A na ledě to začíná být vidět. Úvodní měsíc v novém prostředí mu vůbec nevyšel, na první gól čekal dlouhých jedenáct utkání. Poté se ale český forvard konečně našel a začal pálit jako za starých časů. Deset kanadských bodů (6+4) v posledních devíti startech mluví za vše.

Zklamání z cestování po farmářských stadionech? Kdepak. Vrána i přes to všechno stále věří ve svou budoucnost v Detroitu. „Upřímně, jsem hrdý na to, že jsem součástí této organizace. Mám to logo na hrudi rád. Kéž bych tu mohl hrát do konce kariéry. To chci, asi jako každý,“ prozradil.

„Moc dobře ale vím, že musím jít den po dni. Nemám vliv na to, jak se rozhodnou jiní. Jsem jenom hráč a všichni vědí, že tam chci být. A pouze svou práci mohu ovlivnit,“ zakončil Vrána.