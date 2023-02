„Bylo by skvělé zase naskočit do zápasu. Trochu jsme se o tom bavili, ale víc si asi řekneme před zápasem. Já jsem připravený. Hodně jsem toho natrénoval a už se těším, až se dostanu do zápasu,“ vyprávěl po pondělním tréninku sám Vrána.

Před sezonou by přitom asi málokoho napadlo, že se v únoru podobné diskuse o jeho návratu na led povedou.

Ještě na konci letních prázdnin se například Vrána proháněl po letňanském ledě při oslavách 20. výročí založení klubu a rozdával úsměvy na všechny strany. Jako nejslavnější odchovanec místní hokejové líhně si zahrál proti týmu složenému z takových hvězd, jako jsou Jakub Voráček nebo David Pastrňák. S velkými očekáváními při této příležitosti očekával nadcházející sezonu v barvách Detroitu.

„Jsem rád, že organizace udělala nové hráče, takže máme větší šanci na play off. Dost jsme posílili, teď bude důležitá příprava a myslím, že do sezony vstoupíme naplno. Cítím se dobře a dobře se připravuju. Je to na správné cestě,“ vyprávěl a těšil se na souhru s Čechy Filipem Hronkem, Filipem Zadinou a Dominikem Kubalíkem.

Sezona ale rychle nabrala úplně jiný směr. Vrána odehrál v říjnu jen dva zápasy, přičemž v tom druhém zazářil gólem a asistencí. Od té doby si ale nejlepší hokejovou soutěž světa nezahrál. Ze dne na den zničehonic zmizel ze soupisky Detroitu a nikdo netušil, co se děje.

Jasno bylo až o pár dní později. Letňanský odchovanec byl zařazen do asistenčního programu NHL, který pomáhá hráčům s psychickými problémy nebo bojem se závislostmi na návykových látkách. Až v prosinci po dlouhých dvou měsících se Vrána zapojil zpátky do tréninku, od té doby ale nastupoval jen na farmě v Grand Rapids, kde posbíral během 17 utkání 11 kanadských bodů.

Spekulovalo se i o tom, že dveře u Red Wings se mu definitivně zavřely a bude muset přijít trejd, nyní to ale vypadá, že by Vránův návrat do sestavy Detroitu mohl být blíže, než se zdálo. Rodák z Prahy se v polovině února připojil k týmu a zatím jako třináctý útočník sledoval zápasy svého týmu z tribuny.

Změní se to už v noci z úterý na středu, kdy se Detroit představí na ledě Washingtonu, tedy klubu, s nímž Vrána v roce 2018 získal Stanley Cup?

Právě u Capitals, kteří ho v roce 2014 draftovali jako třináctku tehdejšího ročníku, započal Vrána své zámořské působení. O dva roky později poprvé nakoukl do nejlepší soutěže světa a od další sezony už byl důležitou součástí sestavy a při tažení za Stanley Cupem posbíral v play off osm kanadských bodů. V dalších sezonách se během základní části ještě zlepšoval, ale v průběhu ročníku 2020/21 přišla výměna do Detroitu.

Za něj však stihl reprezentační útočník odehrát v průběhu necelých tří sezon jen 39 utkání. V průběhu kariéry ho totiž několikrát zbrzdila zranění, kvůli kterým musel absolvovat operaci ramene a dlouhou rekonvalescenci. I proto se spekulovalo, že asistenční program NHL využil kvůli závislosti na lécích proti bolesti.

Jak to ale nyní vypadá, Vrána by měl být připravený naskočit zpět do akce. Zajímavé bude sledovat, jak se mu v Detroitu bude dařit. Spojí pak svoje další působení právě s Red Wings, nebo jen Detroit chce zvýšit jeho cenu před koncem přestupního období?