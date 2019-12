Na dvojciferný počet branek se letos zatím dostalo 96 hráčů, jen tři z nich však strávili na ledě v průměru pod patnáct minut. A právě český forvard ve službách Capitals mezi ně patří a je z této skupiny také nejlepší. Mezi elitní dvacítkou sniperů tak působí jako zjevení.

Zatímco Draisaitl, Eichel, Ovečkin nebo Pastrňák hrají kolem dvaceti minut, spíše hodně přes, a jsou součástí elitních přesilovkových komand, Vrána si takových výsad užívat (zatím) nemůže. „Na takový čas na ledě (14:45, pozn. red.) toho vyprodukuji docela dost. Vím, čeho jsem schopný, znám svůj potenciál. Snažím se dokázat, že můžu pro mužstvo udělat ještě víc a dovedu být top hráčem,“ uvedl třiadvacetiletý forvard.

V současnosti je v hierarchii týmu za hvězdami Ovečkinem, Kuzněcovem, Bäckströmem a Oshiem, kteří jsou hlavními ničivými zbraněmi v početních výhodách. „Máme hodně skvělých hráčů,“ poznamenal Vrána.

"Políček" od trenéra

I proto zatím všechny letošní trefy zaznamenal při hře pět na pět. Přesto má však český útočník po fenoménu jménem Ovečkin nejvíce přesných zásahů v rámci klubu. Pokud by pokračoval stejným tempem do konce sezony, dostal by se na metu 38 branek, což se naposledy hráči Capitals, pokud nepočítáme ruského kapitána, povedlo v sezoně 2009/10.

„Budu se prostě snažit dát co nejvíce gólů. Jsem střelec, rád dávám branky. Když jich bude 40, nepřekvapí mě to, protože znám svůj potenciál,“ řekl sebevědomě Vrána. V kanadském bodování Washingtonu je také hodně vysoko na místě čtvrtém. To z něj dělá velmi cenného hráče. „Stále roste a lépe využívá své přednosti,“ prohlásil na jeho adresu trenér Todd Reirden.

A přestože Vrána zahájil letošní ročník výborně a ve dvou úvodních duelech skóroval, hlavní kouč Capitals s ním nebyl zcela spokojený. „Z jeho strany to nebylo úplně ideální, tak jsem ho dal do třetí lajny. Pokud nebude hrát tak, jak je schopný, musí za to nést odpovědnost. Uvědomil si, že nic nepřijde samo a musí více pracovat. Když to udělá, bude odměněn. Dostane více času na ledě, více příležitostí,“ vysvětlil Reirden.

Vránovi evidentně drobný „políček“ pomohl. Stále více hokejových příznivců si ho začalo všímat. Chvála se linula z mnoha stran. „Naučil se dobře zhodnotit, jak co nejlépe využít své přednosti. Tedy rychlost bruslení a střelu. Jsou to dva atributy, které dělají rozdíl v jeho hře,“ podotkl Reirden.

Chemie s parťákem

Vrána hodně čerpá ze spolupráce s parťákem T. J. Oshiem. I on si spolupráci nemůže vynachválit. „Dokážeme se dobře najít. Já rád tvořím hru z rohů, on zase na sebe dovede navázat protihráče a udělat prostor pro ostatní. To je výborná kombinace,“ liboval si zkušený americký útočník.

A co je důležité, sedli si i po lidské stránce. „Vždycky se usmívá, což je úžasné. Vytvořili jsme si pouto a opravdu nás baví hrát vedle sebe,“ dodal Oshie. Vránova kanonáda tak může pokračovat… „Už jako malý jsem věřil, že umím střílet branky. Teď to jen musím dokázat. Snad se mi to podaří,“ doplnil.