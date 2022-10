Bobby Ryan (závislost na alkoholu)

Bývalý útočník Ottawy a olympijský medailista z roku 2010 Bobby Ryan.Zdroj: ČTK/AP/Sean Kilpatrick

Od té doby, co jej v roce 2005 draftoval Anaheim, platil za jednoho z nejšikovnějších útočníků v zámoří. Obrovskou stopu zanechal v Ottawě, kde si ovšem v roce 2019 prošel hodně temnými časy. V té sezoně vynechal více než dva měsíce kvůli nekončícímu boji se závislostí na alkoholu, který dospěl až do fáze zapojení se do asistenčního programu NHL a NHLPA. Chtěl si své problémy vyřešit sám, nakonec byl ale vděčný, že se o tom dozvěděla široká veřejnost. Na konci sezony pak Ryan získal cenu za vytrvalost, přístup a oddanost hokeji.