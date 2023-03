Za mořem letos prožívá zřejmě nejturbulentnější sezonu v dosavadní kariéře. Po návratu z asistenčního programu pro duševní problémy a závislosti už v jeho zdárný comeback téměř nikdo nevěřil, klub od něj dokonce dal ruce pryč. Až se našla organizace St. Louis Blues, která se rozhodla, že to riskne a dá českému útočníkovi Jakubu Vránovi ještě jednu šanci. Bum! Byla to trefa do černého.

Útočník Jakub Vrána v zápase s Rakouskem na MS 2022 | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Jako hodně divoká jízda na horské dráze. I takhle by se dalo pojmenovat uplynulých sedm měsíců kanonýra Jakuba Vrány za velkou louží. Sezona plná změn a zejména pádů, z nichž ten největší zanechal na českém útočníkovi četné šrámy. A pověst, která se bohužel jen tak nezapomene.

Psal se říjen roku 2022 a vedení Detroitu Red Wings tehdy z ničeho nic přispěchalo s naprosto šokující zprávou: Jakub Vrána byl vyřazen ze soupisky prvního týmu. O zranění či špatné výkony na ledě však v tomto případě zdaleka nešlo. Důvod byl totiž ještě mnohem tragičtější.

Český útočník, se kterým Rudá křídla naplno počítala jako s jedním z ústředních tahounů ofenzívy, musel okamžitě přerušit své účinkování v nejslavnější lize světa a namísto toho nastoupit do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Programu přímo určeného na léčbu duševních problémů či závislosti na návykových látkách.

Čekal jsem větší šanci, přiznal Vrána

S nejtěžšími chvílemi života se však Vrána popral na výbornou a po necelých třech měsících dostal od doktorů definitivní zelenou k návratu. Sedmadvacetiletý snajpr byl nejprve poslán na farmu do Grand Rapids, kde si ovšem i navzdory umístění na listinu nechráněných hráčů okamžitě vysnil brzký comeback do prvního týmu Red Wings.

Z těžkých začátků se postupně vystřílel do slušné herní pohody a ke konci února se konečně dočkal zasloužené odměny. Povolán do akce byl navíc k zápasu na ledě Washingtonu, kde prožil téměř pět sezon v kariéře. Ne nadarmo jej tak vítaly zaplněné ochozy potleskem ve stoje.

„Byl to skvělý pocit naskočit zase zpátky. Navíc tady ve Washingtonu, kde mám několik krásných vzpomínek. Musíme se však dál soustředit na náš hlavní cíl, kterým je postup do play-off,“ řekl tehdy nadšený Vrána. To ovšem ještě netušil, že vedení už vehementně pracovalo na jeho odchodu pryč z organizace.

Neuběhly ani dva týdny a veškeré spekulace okolo českého útočníka se bohužel naplnily. Generální manažer Red Wings Steve Yzerman se s Vránou definitivně rozloučil a poslal jej na letadlo přímou linkou do St. Louis. Absolutní neznámá, ale zároveň nová příležitost vzít si zpět pověst střeleckého zabijáka.

„V kariéře se mi přihodily určité věci a Detroit je asi nepřijal moc dobře, jak můžete vidět. Byl jsem z toho frustrovaný. Čekal jsem, že mi budou věřit o trochu víc a že mi dají šanci, abych se dal dohromady. Nevyšlo to. Upřímně nevím, co za tím je,“ popisoval útočník s číslem 15 svůj konec u Rudých křídel.

Skvělý začátek nového angažmá

Svou misi u šampionů Stanley Cupu z roku 2019 však Vrána odstartoval snad nejlépe jak jenom mohl. V jedenácti odehraných utkáních už si připsal na účet šest vstřelených gólů, ke kterým ještě navíc uvázal dva korálky s přesnými nahrávkami. Začátek doslova jako z pohádky.

Rodák z Prahy si tak své nové angažmá nemůže vynachválit, i přesto ale zůstává velice opatrný. „Jdu krůček po krůčku. Pro mě bylo hlavně důležité, že jsem vůbec dostal šanci a že tým měl zájem. Druhá stránka je, jak se k tomu postavím já. Myslím si ale, že zatím to je dobré. Důležité však bude, abych si formu udržel,“ prozradil Vrána pro televizi Nova.

Brouk v Jalonenově hlavě

St. Louis se navíc aktuálně nachází až na 12. místě Západní konference a s největší pravděpodobností se do letošních bojů o Stanley Cup nepodívá. To by znamenalo, že český forvard bude po skončení základní části volný. A to je poměrně zajímavá informace směrem k blížícímu se mistrovství světa.

Vrána byl totiž členem i loňské bronzové party, ačkoliv si pod trenérem Karim Jalonenem připsal na závěrečném turnaji pouze jeden kanadský bod. Letos je sice v dosti nevýhodné pozici, slibným závěrem však minimálně nasadil finskému kouči brouka do hlavy. Zbytek už je nyní pouze v rukou reprezentace.