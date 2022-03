FOTO: Poprvé pod Jalonenem. Je tu nový začátek. Cítil jsem energii, řekl Fin

Na olympiádě to neklaplo. Peking? To bylo jedné velké fiasko. Teď přišel čas na nápravu. Pod novým koučem a tedy is čistým štítem pro hokejisty. Od pondělí buduje finský kouč Kari Jalonen novou tvář českého národního týmu.

Nový kouč Kari Jalonen na prvním tréninku české reprezentace. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Před mistrovstvím světa má zhruba šest týdnů na to, aby reprezentantům vtiskl kvalitnější DNA. Na první kemp do Plzně pozval uznávaný trenér hlavně hráče z domácí extraligy, v kádru jsou jen dva krajánci z Ruska a Finska. Zámořské varianty pro Jalonena: Ve hře esa z Detroitu, Hertl či objev Vejmelka "Musím naprosto upřímně říct, že ten první trénink byl skvělý. Opravdu moc jsem si ho užil. Kluci odvedli dobrou práci, ale zároveň jsme si všichni pohromadě užili i trochu zábavy. Byl to dobrý start. Cítil jsem z hráčů velmi dobrou energii," řekl dvaašedesátiletý Jalonen, jenž nahradil odvolaného Filipa Pešána. Ze současné nominace má ale jen hrstka hráčů šanci, že se podívá do Finska. Složení mužstva se bude v příštích dnech a týdnech postupně měnit podle toho, jak budou vypadávat týmy z play-off. Jalonen počítá s hvězdným Davidem Krejčím, který má individuální program. Největší pozornost se pak upírá za Atlantik. ? První trénink pod novým trenérem ?? #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/nvZa8YcFjj — Hokejový nároďák (@narodnitym) March 28, 2022 "Chceme jít postupně. Teď se budeme plně soustředit na tým, který tu máme, den za dnem. Nechci dělat teď nějaká rozhodnutí o tom, kdo by si nakonec na šampionátu mohl a nemohl zahrát. Uvidíme, co se stane, jaký bude vývoj v extralize a podobně," vysvětlil Jalonen. Zatímco Fin v posledních dnech zběsile objížděl české stadiony, generální manažer Petr Nedvěd vyrazil do zámoří na rukování s hráči z NHL, kteří připadají v úvahu. A že je z čeho vybírat. Jalonenovi se rýsuje detroitský trojúhelník Hronek – Zadina – Vrána. Jediným cílem musí být zlato, říká Jalonen. Už ví, co u českého nároďáku zlepšit Naopak útočník Rudých křídel Pavel Zacha reprezentační dres odmítl. Důvod? Končící smlouva v Detroitu. "Přijde mi to až ostudné, že takhle mladý kluk odmítá reprezentovat svoji zemi," nechal se slyšet Nedvěd. Ve hře je účast útočníka Chicaga Dominika Kubalíka, který startoval na třech posledních šampionátech, nebo kanonýra Tomáše Hertla ze San Jose. V brance by mohl dostat šanci Karel Vejmelka. Galerie 26 fotografií v galerii › "S Petrem Nedvědem rozebráme, s jakými hráči by případně bylo možné počítat, kdybychom chtěli, aby se k mužstvu připojili. Voláme si ohledně toho každý den, abychom si řekli, jaká je situace," prozradil Fin. První zápasy pod Jalonenovým vedením odehraje reprezentace s Rakušany, kteří na mistrovství světa ve Finsku nahradí Bělorusko a budou tak jedním ze soupeřů Česka i v základní skupině v Tampere. Národní tým se s nimi utká 6. dubna ve Znojmě a poté v odvetě 8. dubna v Linci. Následně se oba celky utkají ještě na přelomu dubna a května v Ostravě, neboť Rakušané nahradí Rusy na Českých hokejových hrách.