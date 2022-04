Na tréninku má od pondělí sedmičku nově zařazených hokejistů: brankáře Petra Kváču z Liberce, útočníka Jiřího Smejkala z Pelicans Lahti a obránce Davida Skleničku z Kärpätu Oulu, Libora Zábranského z Jukuritu Mikkeli, Jakuba Jeřábka ze Spartaku Moskva, Davida Jiříčka z Plzně a Lukáše Kloka z Nižněkamsku, který už byl s týmem minulý týden ve Znojmě a připravoval se individuálně.

"Ale vypadá to, že všech sedm kluků je připravených. Je dobré, že někteří měli i čas na odpočinek, což bylo fajn hlavně u Kloka, který měl trošku nějaké potíže s kolenem, ale teď už je v pořádku," pochvaloval si Jalonen.

Po pozvánce pro jednadvacetiletého Zábranského má nyní v týmu rodinné duo, neboť otec mladého beka Libor je jedním z asistentů v nově složeném trenérském týmu.

"Mluvil jsem o něm opravdu dlouho s Ollim Jokinenem (trenér Jukuritu) a říkal jsem mu, že tady máme poměrně dost mladých hráčů. On mi ho opravdu hodně doporučoval. A já jeho názoru věřím. Libor přišel do nové země i soutěže, ale odehrál skvělou sezonu a udělal ve všech ohledech zase krok dopředu. A já ho chtěl proto vidět. A že je jeho táta mým asistentem? To je úplně v pohodě. Je to o tom, že jeho syn odvádí dobrou práci, o ničem jiném," prohlásil Jalonen.

Jen zkušený zadák Jakub Jeřábek dnes netrénoval a ze zdravotních důvodů nebude do konce týdne k dispozici.

Pondělní výhrou Sparty nad Českými Budějovicemi skončily v extralize semifinálové boje. "Samozřejmě sledujeme, jak se situace vyvíjí. Ale nejen v extralize. Stejně tak i ve švédské či švýcarské lize. Pár hráčům už sezona skončila a my je chceme osobně kontaktovat, abychom se pobavili o možnostech. Pak se budeme rozhodovat o tom, koho pozveme," řekl Jalonen.

"Je třeba také zjistit, zda jsou ti hráči zdravotně v pořádku. Proto nemohu říct, zda budeme znát další jména hráčů, kteří se připojí, již o víkendu. Možná ano, možná ne," dodal zkušený kouč.

S dosavadními tréninky je spokojený. "Máme tu dost nových kluků, kvůli nimž je potřeba udělat pár krůčků zpátky s ohledem na nový systém, který chceme praktikovat. Jsem však šťastný za to, jak hráči trénují. Potřebujeme tu intenzitu, která nás pak čeká při zápasech. Chci ji mít stejně tak i v tom tréninku, což se nám daří," pochvaloval si Jalonen.