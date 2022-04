KVÍZ: Co (ne)víte o prvním cizinci na lavičce hokejové reprezentace?

Teoreticky mohl být národnímu týmu již v těchto dnech k dispozici, neboť s Omskem, jemuž loni výrazně pomohl k prvenství v KHL, vypadl letos už ve čtvrtfinále. Avangard nezvládl rozhodující sedmé utkání série s Magnitogorskem. Rodina však dostala přednost.

"Každý táta by měl být u porodu a měl by být oporou ženě, než to malé bude na světě. A samozřejmě i poté. Navíc sezona s olympiádou je fyzicky i psychicky náročná, když vezmeme, co se všechno událo," dodal Hrubec.

Nejistá budoucnost Hrubce

V Omsku má smlouvu ještě na příští sezonu, ale co bude dál vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu, zatím neví. Se zástupci Avangardu podle svých slov o budoucnosti nemluvil. "Já z Ruska odjel, jak to nejrychleji šlo. Teď je to čekání. Ale pořád se bavíme o nedůležitých věcech, oproti tomu, co se děje na Ukrajině. Musíme s agentem hledat varianty, protože se mi rozroste rodina a ta je pro mě nejdůležitější," uvedl bývalý gólman Třince.

"Hrát hokej v Rusku v době, kdy umírají kvůli válce lidé, bylo strašné. Jenže pořád jsme čekali, kdy konečně někdo řekne, že začala válka. My v kontraktech máme, že v případě živelní pohromy či války se ruší smlouvy. Ale nikdo válku nevyhlásil, protože v Rusku se to jmenuje speciální operace," řekl Hrubec. Na intervenci Mezinárodní hokejové federace čekali hráči marně. "Všichni cizinci říkali, ať napíšeme na IIHF a zruší nám kontrakty. Někdo to zkoušel, ale dostal odpověď, že to nejde."

Devětadvacetiletý Will, jenž si zachytal loni na MS v Rize a byl členem týmu i v Pekingu, dal po vyřazení Čeljabinsku v semifinále play off KHL před druhým vrcholem reprezentační sezony také přednost rodině.

"Šimonovi se brzy narodí druhý potomek a Romanovi se druhá dcera narodila před měsícem a půl. Oba kluci chtějí být po náročných sezonách v Rusku po boku svým manželkám, což plně respektujeme," uvedl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

Chybí i Klok

Ve výběru, který se připravuje v Chomutově na dvě utkání Euro Hockey Challenge proti Německu, jsou brankáři Aleš Stezka z Vítkovic, Petr Kváča z Liberce a Štěpán Lukeš z Karlových Varů. Další změny v kádru přijdou po duelech s Němci v pátek, případně o víkendu.

S mužstvem již není obránce Klok. Hráče Nižněkamsku, jenž byl na loňském MS i letošní olympiádě, vyřadilo ze hry zraněné koleno. Dnes odpoledne proto mužstvo opustil.

"Už v průběhu sezony jsem koleno cítil. Po konzultaci s fyzioterapeuty jsem ale věřil, že by se do začátku mistrovství vše mohlo zlepšit a že bych koleno mohl stihnout vyléčit. S trenéry reprezentace jsem se dohodl, že se do přípravy zapojím a budu koleno postupně víc zatěžovat. Po třech tréninkových dnech v Chomutově ale bylo jasné, že budu na léčbu potřebovat přeci jen trochu víc času," uvedl Klok.

Ještě tento týden plánuje zahájit rehabilitaci. "Trenérům ale moc děkuju za možnost to v trénincích zkusit. Mrzí mě, že se letos nemůžu poprat o možnost zahrát si na světovém šampionátu. Klukům každopádně budu na dálku držet palce," dodal Klok.