„Honza Mandát se vrátí v lednu do Pardubic. Odpyká si zasloužený trest, pořád na sobě pracuje u hokeje zůstal a navzdory mým původním prohlášením dostane druhou šanci. Má co vracet. Věříme, že nám pomůže,“ stojí v prohlášení Dědka.

Šestadvacetiletý útočník se v pardubickém dresu ukázal naposledy v sezoně 2020/21, než mu byl po jednom z extraligových utkání vyměřen pozitvní test na doping. Konkrétně šlo o kokain. Mandát se dlouho pokoušel o zmírnění rozsudku komise, ale naprosto zbytečně.

Verdikt byl jasný. Okamžitě dostal zákaz startování ve všech soutěžích pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace. V Evropě měl tak kompletně zavřená dvířka, stejně tak i za velkou louží, kde mohl naskočit až do třetí nejvyšší East Coast Hockey League (ECHL).

A Mandát nečekal ani chvíli. „Bez hokeje jsem byl několik měsíců, už to bylo strašně dlouhé. Jsem nadšený, že zase budu moct dělat, co mě baví a co umím,“ prozradil před rokem. To zrovna cestoval do zámořské organizace Indy Fuel.

V hlavě si navíc moc dobře uvědomoval, že si málem dobrovolně ukončil tak slibně rozjetou kariéru. „Napadaly mě všemožné myšlenky, dokonce i takové, že už se k hokeji nikdy nevrátím,“ připustil.

Šestadvacetiletý forvard měl skutečně velice dobře nakročeno. Po juniorských letech strávených za mořem si jihlavský rodák vybojoval stabilní pozici v extraligové kabině Pardubic, hned ve druhé sezoně se navíc stal asistentem kapitána. A dokonce po něm pokukoval tehdejší trenérský sbor národního týmu.

Východočeši se v té době nacházeli v tíživé situaci, Mandát měl být jedním z těch, kteří vytáhnou šampiony z roku 2012 zpět mezi tuzemskou elitu. On si však vybral jinou cestu. „Udělal jsem velkou chybu. Vím to,“ kál se a zároveň čistil hlavu před novou výzvou v zámoří.

Jan MandátZdroj: Archiv Dynama

Nevzdal to a rozhodl se bojovat. S tíživou nálepkou hříšníka si v první sezoně v ECHL připsal hned 45 kanadských bodů, výborně vlétl i do nedávno rozjetého ročníku, ve kterém opět atakuje nejvyšší patra produktivity soutěže.

A pardubický boss Dědek se rozhodl, že dá Mandátovi druhou šanci. Napravit na východě Čech všechno, co před dvěma lety pokazil. Zbytek už je jenom na odchovanci jihlavské Dukly.