V něm Sparta na domácím ledě podlehla Třinci 1:2. Dvakrát inkasovala už v první části a pak jen těžko dobývala soupeřovu skvělou obranu. „První třetina bohužel určila ráz utkání a tím pádem jsme už jen dotahovali a soupeř urputně bránil. My postupně přidávali do hry složitost. Sedm minut před koncem jsme ještě věřili, že by se s tím dalo něco udělat, ale bohužel. Soupeř to ubojoval. Byl o malinko lepší a my mu samozřejmě gratulujeme k titulu,“ uvedl smířlivě Jandač.

Podle jeho názoru hrál zásadní roli pro vývoj série pátý zápas v Třinci, který domácí ovládli jasně 7:3. I přes vysokou porážku ale Pražané vstupovali do šestého duelu sebevědomě. V prvních minutách byli aktivnější, ale inkasovali jako první.

FOTO: Dobojováno! Titul slaví Třinec, Spartě zůstalo stříbro

„V žádném případě jsme nebyli odevzdaní, hodně jsme tomu věřili. Bohužel jsme ale dostali první gól a druhý byl z hodně přísné penalty,“ pokrčil rameny Jandač a ocenil tým trojnásobného mistra.

„Třinec prokazuje svoji výkonnost. Mužstvo mají dlouho pohromadě, vědí, jakým způsobem mají hrát play off, a na jednotlivé pozice dobře doplňují hráče. Odejde Gernát, přijde Marinčin, odejde Stránský, přijde Nestrašil. Dobře mužstvo doplňují a jsou dobře sehraní. Umí hrát obranu a play off,“ komentoval a vrátil se i ke zhodnocení celé sezony.

Trenér bez velkého titulu

„První půlka se nám nepovedla. Měli jsme hrozně moc zraněných hlavně v obranných řadách. Zabudovávali jsme mladé kluky, kteří dostali šanci a v dalších letech určitě budou růst, pokud tu zůstanou. Pak jsme si procházeli obdobím, kdy jsme měli sérii proher. Potom se mužstvo trochu doplnilo před play off, což nám pomohlo. Hlavně se nám ale uzdravili hráči a uvolnila se marodka. Když přišel Machovský a pak i Hudáček, tak se to celé otočilo a nakoplo. Mužstvo pak mělo výborný charakter,“ ocenil Jandač a přiznal, že v ročníku pomýšlel hned na tři trofeje.

Osobní statistiky bych vyměnil za možnost slavit, litoval po konci série Chlapík

„Já jsem maximalista. Vyhrát Spengler Cup, vyhrát Ligu mistrů a vyhrát ligu. Asi by to bylo dobré. Kdybychom vyhráli v uvozovkách jenom ligu, tak by to bylo krásné. Nepovedlo se nám ale ani jedno. Jsme momentálně naštvaní a zklamaní,“ řekl.

Svoji roli podle něho mohl ve finále sehrát i zdravotní stav jeho svěřenců. „Vláďa Sobotka měl nataženou šlachu v zápěstí, takže hrál v každém utkání s obstřikem a trénoval jen s jednou rukou. Davidovi Kašemu praskly šrouby v noze, dohrál to taky. David Tomášek vůbec nemohl nastoupit. Taky nás možná trochu poznamenala viróza, která se tady prohnala před domácími zápasy. Hráči místo tréninků leželi na kapačkách a někteří měli velký úbytek váhy. Možná i to hrálo roli, ale na to se v žádném případě nevymlouváme. To k tomu patří,“ vysvětlil.

Koho do brány? Třinec má mečbol, Sparta řeší zásadní dilema

S Jandačem se tak i dál ponese nepříjemná vizitka, kterou mu mnozí fanoušci dávají. Tedy vizitka trenéra, který nikdy velký titul nevyhrál. „Samozřejmě to mrzí, chtěl jsem to se Spartou urvat. Takový je ale život, já se z toho rozhodně nehroutím. V žádném případě nic nebalím, třeba mě to potká v jiných letech,“ prohlásil.

Teď se zkušený trenér chystá na přestávku od hokeje. V příští sezoně už Spartu z lavičky nepovede. Co bude tedy dělat? „To byste chtěla vědět, co?“ odpověděl se smíchem na otázku novinářky. „Odpočinu si, pověnuju se rodině, nadechnu se a půjdu dál. Momentálně ale bez hokeje. Nevím, jak dlouhá pauza to bude. Uvidíme,“ prohlásil.

„Spartě každopádně přeju, ať se jí to povede prolomit příští rok,“ doplnil.