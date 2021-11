Jako každý rok se to před začátkem extraligové sezony v táboře pražské Sparty hemžilo optimismem. Dobrá nálada se šířila všemi směry, vedení rozdávalo úsměvy na počkání a ujišťovalo zvědavou veřejnost o nezpochybnitelné kvalitě.

Nutno podotknout, že tou kvalitou mínili tu na papíře. Ještě ani nezačala příprava a Pražané už hýčkali hvězdičky evropského, ne-li světového formátu. Kaše, Chlapík, Moravčík, Thorell. Tohle bude nová image Sparty, která navrátí kdysi tak blyštivému diamantu zapomenutý lesk a krásu.

K tomu se tým doplnil o šikovné mladíky, kteří navíc v přípravě odevzdali úplně vše, jen aby si vysloužili volnou vstupenku do nadupané kabiny v útrobách O2 arény. Zdálo se, že letošní Sparta bude budit velký strach.

A rovněž začátek extraligového maratonu tomu přímo napovídal. Po sedmi zápasech svítilo na kontě Pražanů úctyhodných 16 bodů a vypadalo to, že Jandačova letošní vakcína stojí za to.

Ton pohrozil řezem sprťanského kádru

Jenže postupem času se jeho expres začal zpomalovat, sčítal stále častější výluky na trati, až se nakonec zastavil úplně. Téměř za jediný měsíc se mince po sedmi porážkách v řadě otočila o celých 180 stupňů.

V září se vysmátí Sparťané ohřívali těsně pod čelem tabulky, avšak nyní, na počátku listopadu, se s týmy ze spodní poloviny tabulky pře o last minute lístky do předkola vyřazovacích bojů. A klubový slogan „Nezastavíš“ se rázem proměnil v pouhou utopii.

A trpělivost tak dochází i čím dál nervóznějšímu vedení. „Pokud nezačneme v nejbližších dnech vyhrávat, nezbude nic jiného než dělat řezy,“ připustil sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Hráči se trápí. Fanoušci počítají každým dnem nové vrásky na tváři. A hokejová veřejnost se ptá: co se zase se Spartou děje? Není to totiž zdaleka poprvé, co se proslulou O2 arénou ozývá pískot a plané prosby o budíček.

Je to ve vás, pánové

„Tohle jsem snad nikdy nezažil, nemám slov. Jsem fakt naštvaný,“ zlobil se po sedmém prohraném utkání v řadě trenér Josef Jandač.

Kde je problém? Tým disponuje takovým materiálem, které by extraligová konkurence mohla jenom závidět. O penězích se také bavit nemusíme, o ty se tu poctivě stará společnost Billa. Ve vedení navíc Petr Ton či Jaroslav Hlinka, bývalé hvězdy a legendy Pražanů.

Suma sumárum, na špatné podmínky si tu nikdo stěžovat nemůže. A když nakouknete pod pokličku posledních zápasů Sparty, tak hned zjistíte, že to o žádných vnějších vlivech či přítomnosti nadlidských sil opravdu nebude.

A Sparta dobře ví, že si zápasy prohrává úplně sama. Ztráta koncentrace, laxnost v koncovce, nedůraz v obraně. Jinými slovy startovací balíček potápějící se posádky.

Vrací se trenér Hořava

A hledat v současné situaci Pražanů nějaká pozitiva se jeví jako neřešitelný úkol. Jakýkoliv výrok vedení o lepších zítřcích strhávají fanoušci ze stolu, jakákoliv prosba o trpělivost je momentálně zbytečná.

„Těžko něco změníme ze dne na den. Zažil jsem ve Spartě roky, kdy se dařilo, ale také léta, kdy jsme se trápili. A dobře vím, že unáhlené kroky tu k lepšímu nikdy nevedly,“ řekl Ton.

První výraznou změnou je návrat trenéra Miloslava Hořavy, který ve Spartě už dříve s Jandačem spolupracoval. V minulé sezoně po prohrané semifinálové sérii s Libercem v pražském klubu skončil a vyrazil na stáž do Švédska. Teď je zpět, na starost by měl mít opět především obránce. Na střídačce se má poprvé objevit v neděli v duelu proti Kometě.

"Než jsem se se Spartou dohodl, seděli jsme spolu s Pepou Jandačem. V uplynulém angažmá jsme si skvěle rozuměli a bavilo mě s ním spolupracovat," řekl Hořava.

Vytáhne ostřílená trenérská dvojice trápící se velkoklub zpět do popředí tabulky?