Jedním z pokušitelů je brankář lotyšské reprezentace z pekingské olympiády Janis Kalninš, který podepsal v Chabarovsku, kde se potká s českým zadákem Michalem Jordánem. „Není to populární krok, ale rozhodl jsem se tak, protože moje kariéra už nebude trvat dlouho. Byla to nejlepší volba pro mou rodinu a celkově můj život po kariéře. Jsem dospělý a vím, jak můžou lidé a média reagovat. Žijeme ale vlastní životy a děláme rozhodnutí, která jsou pro nás a naše rodiny nejlepší,“ řekl třicetiletý Lotyš, který před odchodem do Ruska působil ve finské Tappaře.

Odchod Kalninše vyvolal v jeho rodné zemi spoustu bouřlivých reakcí, sociální sítě gólmana jsou zaplaveny řadou nenávistných zpráv fanoušků. Ti už zažili z jejich pohledu druhý šok - tím prvním bylo nedávné oznámení dlouholetého reprezentanta Mikse Indrašise, který měl přestoupit do Spartaku Moskva. Jednatřicetiletý útočník následně tuto zprávu dementoval, nicméně ruský klub trvá na svém a hrozí Indrašisovi pokutou.

Latvian goaltender Janis Kalnins is set to be banned from his country’s national ice hockey team after signing a contract with Kontinental Hockey League https://t.co/IIhqiSjOOb