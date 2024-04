/VIDEOANKETA/ Jaký hokejový vzor mají dnešní špunti s bruslemi na nohou a hokejkou v ruce? Je jím stále Jaromír Jágr, nebo už štafetu dávno převzal současný fenomén kluzišť NHL David Pastrňák. Zeptali jsme se jich během turnaje ve středočeském městě Slaný.

Kdo je tvůj hokejový vzor? | Video: Deník/František Bílek

V devadesátých letech děti hltaly kličky a góly Jaromíra Jágra. Tato globální superstar nebavila jen generaci žijící právě v devadesátkách. Rodák z Kladna předváděl svá kouzla na ledové ploše i v první dekádě 21. století, výjimečné kousky si schoval i na později. Jenže jeho kouzlu, zdá se, odzvonilo. Jedničkou je u dětí jednoznačně David Pastrňák.

To potvrdila i anketa, do které se zapojili například desetiletí hokejisté Litvínova, Teplic, Slaného, Tábora, Mostu nebo Loun. Jágra nezmínil nikdo z nich, hitem číslo jedna byl Pastrňák, tedy muž, který své první hokejové krůčky dělal v Havířově.

Zdroj: Deník/František Bílek

Našly se ale výjimky. Například blonďatý klučina z Teplic na kameru řekl jméno Liam Kirk, což je britský forvard, nejlepší střelec MS 2021, v právě vrcholící sezoně hráč Litvínova. Desetiletí holobrádkové jsou nezatížení politikou, zaznělo tak i jméno Alexandra Ovečkina, Rusa, jenž má na svém instagramovém profilu stále společnou fotku s válečným agresorem Vladimirem Putinem a mezi fanoušky od Aše až po Ostravu ztrácí jednoho příznivce za druhým.

A pozor, hlas získala také odchovankyně lounského hokeje Klaudie Slavíčková, která v lednu přispěla ženské reprezentaci do osmnácti let k historickému stříbru. Není divu, že idolem je právě pro dívku, konkrétně pro okatou brankářku Loun. To je důkazem, že ženský hokej je na vzestupu a rozhodně má budoucnost.