"Kdybychom byli zajištěným klubem a neměli žádné starosti, tahle myšlenka by v mé hlavě vůbec nebyla. Jenže bohužel nemám na starosti jen sebe a jako majitel Rytířů jsem zodpovědný za celý klub, včetně jeho mládeže," řekl Jágr novinářům po dnešním jednání Národní rady pro sport, jejímž je členem.

"Kdybych řešil jen sám sebe, tak už hokej dávno nehraju. Musím se pokusit sehnat co nejvíc peněz. Nejsem člověk, který by si řekl, že musím hrát jen za Kladno. Musím si dát dohromady plusy a minusy," řekl olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa.

"Dokážu si představit, že bych hrál v jiných barvách, ale jen proto, že by z toho profitovali Rytíři. Podmínkou by bylo, že v nejdůležitější části sezony, tedy v play off, bych hrál jen za Kladno. Jakákoliv spolupráce s extraligovým klubem by tak končila v lednu," prohlásil Jágr.

Otázka života a smrti

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru si uvědomuje, že kladenští fanoušci by zřejmě jeho případné působení ve Spartě těžce nesli. "Samozřejmě to vnímám. Kladenský klub ale beru jako své dítě, ke kterému mám zodpovědnost. Jestli je tady otázka života a smrti, přežití a nepřežití, čímž neříkám, že konkrétně je, musíš se prostě rozhodnout jinak, než by ses rozhodoval v běžné situaci," konstatoval Jágr.

Zatím prý ani neví, zda bude pokračovat v kariéře. "Pokud ano, chci hrát tak, abych se za své výkony nemusel stydět. Abych měl pocit, že když nastupuju, jsem přínosem. Ne na obtíž. Nechci, aby se mi lidi smáli a pomlouvali mě," řekl Jágr, který v poslední sezoně nasbíral v 38 extraligových zápasech 15 gólů a 14 asistencí. Na přelomu roku měsíc a půl nehrál kvůli zranění přitahovačů.