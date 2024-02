Jaromír Jágr po čtvrtstoletí znovu pobláznil Pittsburgh. Stejně jako v devadesátkách, kdy Tučňáky dovedl ke dvěma Stanley Cupům. Během slavnostního ceremoniálu, při kterém Jágrův dres s ikonickou 68 vystoupal pod strop arény, aplaudoval legendě Penguins plný dům. Ne vždy ale byl Jágr pro místní fanoušky modlou. V Pittsburghu se na něj v minulosti i pískalo a bučelo, byl vnímán jako zrádce.

Jaromír Jágr pózuje s dresem Philadelphie. Přestupem k rivalovi si poštval proti sobě fanoušky Pittsburghu. | Foto: ČTK/AP/Alex Brandon

Všechno zlé zapomenuto. I tak by se dal vnímat akt s vyřazením Jágrova čísla v Pittsburghu, kterým klub vzdal hold fenomenálnímu útočníkovi. Do ocelového města dorazil český zázrak jako vysmátý teenager a našel zde druhý domov. V kádru Penguins strávil jedenáct úspěšných sezon, stal se tváří klubu a miláčkem fanoušků. Vztahy mezi českou star a klubem ale později ochladly.

Jágr skončil u Penguins v roce 2001. Klub tehdy nebyl v ideální finanční situaci, a tak svoje útočné eso poslal do konkurenčního Washingtonu. Jágr se mohl vrátil do Pittsburghu v roce 2011, když po třech sezonách v ruském Omsku zamířil zpátky do NHL. Jenže upřednostnil Philadelphii.

Přesunem k úhlavnímu rivalovi z Pensylvánie si tak pošramotil pověst. Fanoušci Pens to vnímali jako zradu a od té doby na Jágra pískali a bučeli pokaždé, když přijel hrát jako soupeř do Pittsburghu. Veškerá úcta se vypařila.

Druhý domov

„Neřekl bych, že jsem sobecký, ale myslel jsem na sebe,“ vysvětlil s odstupem mnoha let. „Možná to byla chyba, nevím.“

Jágrovo rozhodnutí jít do Flyers nemělo nic společného s tím, že by Penguins přestal milovat. Prostě cítil, že může být stále lídrem týmu a rozhodovat zápasy. Ovšem v Pittsburghu, kde byl v té době hvězdami nabitý kádr s dravými mladíky Sidneym Crosbym a Evgenijem Malkinem, to nešlo. A Jágr nebyl ochoten přijmout roli ve třetí nebo čtvrté lajně.

Návrat Jágra do Pittsburghu na ceremonii, které se dočkal až v 52 letech, byl zároveň jakousi katarzí.

„Ať jsem působil kdekoliv, vždy jsem bral Pittsburgh jako město, do kterého patřím. Jedenáct let, která jsem tady strávil, bylo nejspíš to nejlepší, co jsem zažil. Děkuji vám, že můžu Pittsburgh nazývat svým druhým domovem,“ vzkázal Jágr, který odehrál poslední zápas v dres s tučňákem na prsou před téměř 23 lety.