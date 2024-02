/VIDEO/ Jaromír Jágr se vrátil do Pittsburghu, kde bude v neděli večer slavnostně vyvěšen jeho dres ke stropu místní hokejové arény a navždy vyřazeno číslo 68, které právě u Penguins proslavil. A když už návrat, tak se vším všudy. Legendární hokejista se totiž s týmem NHL zapojil i do tréninku.

Kris Letang a Jaromír Jágr na tréninku Pittsburghu. | Foto: Profimedia

Jágr svůj program v zámoří podrobně zprostředkovává na sociálních sítích i svým fanouškům, kterých jen na instagramu má 440 tisíc. A kamera nechyběla ani v sobotních odpoledních hodin v útrobách stadionu v Pittsburghu.

„Jdu zkusit trénink, snad ho vydržím,“ napsal dvaapadesátiletý hokejista k videu, na němž se sportovní taškou míří k pittsburské šatně.

Pozdravit se s hráči, včetně hvězdného Sidneyho Crosbyho. „Vypadáš dobře,“ zazní od jeho následovníka v dresu Tučňáků. A pak už samotná příprava na trénink…

„Chystám se jako za starých časů. Místo rozcvičky a strečinku kafe. Začít se oblíkat deset minut před tréninkem, první půlku využít k tomu, že je to rozcvička, a zakončíš to ve větším tempu posledních patnáct minut,“ komentoval předtréninkové chvíle.

Měl jasno i o intenzitě tréninku. Půjde do toho naplno? „Ne, na 70 % z úcty ke spoluhráčům,“ smál se Jágr.

Na tréninkovou jednotku Penguins dorazilo tolik lidí, kolik by možná brali na řadě extraligových stadionů na ligové utkání. „Ne, dost lidí na trénink, ono je tu dost lidí na tebe,“ ozývá se zpoza kamery.

Máme těžší tréninky

A jaké byly tréninkové dávky, které spolykal? „Nevím, jestli můžu být upřímný, ale my máme těžší tréninky. Ale na druhou stranu oni hrají spoustu zápasů, takže se není čemu divit," možná mnohé překvapil Jágr srovnáním s extraligovým Kladnem.

Dařilo se mu střelecky, během pobytu na ledě šestkrát vystřelil a dal čtyři góly. „Je to tím, že brankáři mají menší výstroj. Nemyslím si, že jsem se tak zlepšil během jednoho týdne, když jsem nic nedělal. Na Kladně mám problém dát během tréninku gól. Je vidět, že NHL dělá vše pro to, aby padalo hrozně moc gólů. Je to byznys, lidi se chtějí bavit,“ měl pohotové vysvětlení.

„Byl jsem tu prvních patnáct minut, jen nějaká střelba na rozchytání. Už se do toho nechci plést, protožře bych taky nebyl nadšený, kdyby přišel nějaký starý hráč a pletl se nám do tréninku. Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, mám domluveno, že v pondělí přijdu znova. Získám nějaké informace, co se týče tríninků, zajímá mě to,“ využívá naplno návštěvy v zámoří.

Fanoušci se hodně zajímali i o to, jestli se Jágr náhodou neobjeví i v sestavě Pittsburghu v zápase NHL. „Samozřejmě nastoupit nemůžu. Jediné, o čem přemýšlím, je rozbruslení. Možná by to bylo hezké, ale uvidíme, jestli zbyde čas,“ prozradil.