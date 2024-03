Fanoušci hokejistů Pittsburgh Penguins se ještě nějaký čas nedočkají slíbených figurek s kývající se hlavou s podobiznou klubové legendy Jaromíra Jágra. Klub oznámil, že zásilka takzvaných "bobbleheads" byla ukradena v Kalifornii.

Jaromír Jágr děkuje fanouškům Pittsburghu. Během slavnostního ceremoniálu bylo Jágrovo číslo vyřazeno a zamířilo pod strop PPG Paints arény. | Foto: ČTK/AP Photo/Gene J. Puskar

Návštěvníci zápasu NHL proti San Jose měli dostat figurku zobrazující bývalou hvězdu týmu Jaromíra Jágra zdarma. Místo toho obdrží jen voucher, na jehož základě si vyzvednou suvenýr, až bude k dispozici.

„I když tento nešťastný incident přispěje k legendě Jaromíra Jágra, jenž se zápasu zúčastní jako náš host, těšíme se, až tuhle krádež vyřešíme a předáme cenné Jágrovy figurky jejich právoplatným vlastníkům, našim fanouškům,“ uvedl obchodní prezident Penguins Kevin Acklin.

„Nejdřív jsem se prezidenta klubu zeptal, jestli bych pár těch figurek mohl získat pro kamarády. To jsem ještě nic netušil. No a přitom mi oznámil, co se stalo. Bylo vidět, že je z toho hodně smutný,“ prozradil Jágr.

Krádež prošetřuje policie

Kontejner s figurkami Jágra lupiči vykradli v Kalifornii, případ prošetřuje policie. „Klub to hned začal řešit, prý lupiči chtěli výkupné. I kdyby se policii podařilo figurky vypátrat, stejně je nestihnou na zápas dopravit,“ řekl Jágr serveru iSport.

Pittsburgh před měsícem Jágra uctil vyvěšením jeho dresu s číslem 68 ke stropu haly. Za Penguins hrál kladenský rodák jedenáct sezon a získal s ním dvakrát Stanley Cup. Druhý nejproduktivnější hokejista historie NHL je i v 52 letech aktivním hráčem, s Kladnem ho v této sezoně čeká ještě baráž o extraligu.

Tentokárt se Jágr vydal do Ameriky společně s obráncem Kladna Jiřím Ticháčkem. Mladíka po životní sezoně ocenili majitel Rytířů a společnost Kaufland zájezdem do slavného hokejového města.