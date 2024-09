Když Jaromír Jágr vsítil svůj poslední gól (18. dubna v baráži proti Vsetínu), tehdy tím překonal legendu NHL Gordieho Howea a stal se nejstarším střelcem v profesionálních soutěžích. Teď tenhle rekord ještě posunul. Fenomenální útočník skóroval ve věku 52 let, sedmi měsíců a pěti dnů.

Nejlepší akce Jaromíra Jágra v NHL:

| Video: Youtube

Jágr se prosadil za Kladno, kde začínal jako teenager a které teď vlastní, v extraligovém utkání proti Spartě (4:2). Jeho trefa byla vítězná.

„Jarda je legenda. Klobouk dolů, ve dvaapadesáti má člověk problémy ráno vstát a neví, co ho bolí, zatímco on hraje hokej,“ pravil uznale trenér Sparty Pavel Gross, který je mimochodem jen o čtyři roky starší než Jágr.

Jágr baví fanoušky už po generace. „Táta vezme syna na hokejový zápas a říká: Dnes uvidíš něco, co viděl můj dědeček, můj otec, já, teď ty a v budoucnu i tvé děti. Jágr dává gól,“ přišel s trefným komentářem jeden ze zahraničních fanoušků. Svatá pravda, chtělo by se říct.

„Tenhle chlapík střílí góly doslova tak dlouho, jak jsem naživu. Nikdy jsem neviděl člověka, který by byl více stavěný na hokej, a ani už ho nikdy neuvidím,“ přidal se další.

Podepíš smlouvu v Pittsburghu?

Letošní 37. sezona by měla být pro světovou legendu tou poslední v kariéře. „Všichni by si měli vážit toho, že i v roce 2024 stále dostáváme góly od Jágra,“ napsal na platformě X zámořský hokejový novinář Nathan Murdock.

Vzhledem k tomu, co Jágr i ve svém věku na ledě předvádí, někteří fanoušci tipují, že do důchodu nepůjde. „Jágr má pocit, že by mohl hrát navždy. Jestli je to jeho poslední sezona, tak tomu naprosto nevěřím,“ reagoval na zvěsti o konci jeden z fanoušků za oceánem.

V Pittsburghu si přejí, aby Jágr ještě jednou a naposledy oblékl dres Tučňáků, kteří ho v roce 1990 draftovali. U Penguins slavný útočník strávil 11 let a získal s nimi dva Stanley Cupy. Letos v únoru se Jágr vrátil do Ameriky na slavnostní ceremonii, kdy pensylvánský klub vyvěsil jeho číslo pod strop arény. Jágr s týmem trénoval a objevil se i na rozbruslení.

„Pokud to půjde, Penguins by s ním měli podepsat jednodenní smlouvu, aby se vše uzavřelo,“ nadhodil fanoušek Pittsburghu na sociální síti.

Současný kapitán týmu Sidney Crosby, jenž před měsícem oslavil 37. narozeniny, by se téhle myšlence rozhodně nebránil. Jágrovi ale spíš přeje klid a odpočinek. „Hraje déle, než všichni tipovali. Neskutečné, co dokázal. Pravděpodobně si už zaslouží odpočinek,“ svěřila se klubová ikona v rozhovoru pro server nhl.com.