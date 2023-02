„Neuvěřitelné, klobouk dolů,“ řekl k Jágrovu rekordu Daňo, který je s 24 góly nejlepším extraligovým střelcem v sezoně. „Je vidět, že to má Jarda pořád v sobě. Je náročné proti němu hrát. Podal výborný výkon, vyprodal naši halu. Smekám, jak to zvládá. Věřím, že mu to tam bude padat i nadále a bude rekord ještě navyšovat,“ doplnil slovenský útočník.

Jaromír Jágr se nejdříve zapsal do statistik jako asistent, když ustál několik soubojů a z pravé strany uvolnil Tomáše Plekance, který vyrovnal na 1:1. Ve 45. minutě si vybruslil od zadního mantinelu před branku a překonal Marka Mazance střelou ke vzdálenější tyči. A překonal Wayna Greztkyho. Za obě gólové akce jej odměnili potleskem i domácí příznivci.

„Čeká, než se na něj bek nalepí, vytočí se a se svou dlouhou hokejkou se velmi těžko odblokovává. Byla to pěkná akce,“ komentoval Daňo Jágrovu trefu. „Je to žijící legenda. Má asi dva metry a sto dvacet kilo, takže my menší a lehčí hráči to s ním máme těžké. Pořád je s pukem silný, dnes to bylo vidět,“ doplnil i třinecký obránce Lukáš Kaňák, který odehrál po výměně z Plzně první zápas za Oceláře.

Pořád je nebezpečný

Uznale mluvil o Jágrovi i spoluhráč z elitního útoku Adam Kubík, který v zápase získal stejně jako Plekanec tři body se shodnou bilancí (1+2). „Klobouk dolů, co dokazuje celou kariéru a co dokazuje i teď,“ řekl Kubík. „I dnes parádní gól i přihrávka Plekymu. Furt to tam má, furt je pro soupeře nebezpečný. Každý tým o něm ví, musí si na něho dávat bacha, ale pořád je nebezpečný.“

Kubík ještě nebyl na světě, když Jágr triumfoval s českou reprezentací na olympijských hrách v Naganu. V Třinci se podílel asistencí na rekordním gólu hrající legendy. „Je to příjemné, ale i on by teď uvítal, kdybychom byli výš v tabulce. Je to rekord, je nejlepší na světě, ale to u něj teď jde trošku stranou. Chceme se soustředit na jiné věci,“ podotkl Kubík, který s Kladnem usiluje, aby se vyhnuli baráži.