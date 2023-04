V neděli odstartuje pro Jaromíra Jágra a jeho Kladno klíčová část sezony. Rytíři budou v barážovém boji proti Zlínu hájit extraligovou příslušnost. Ještě v sobotu ale legendární osmašedesátka ochotně vyjela s hokejovými nadějemi na led na tréninkovém kempu Kaufland Školy hokejových talentů. Před novináři se poté rozpovídala o nadcházejících bojích, extraligovém play-off, mládeži i NHL. „Bude to bitva, boj, šachy,“ řekl Jágr k zápasům proti Beranům.

Na posledním kempu Školy hokejových talentů si s dětmi zatrénoval i legendární Jaromír Jágr | Foto: Filip Ardon

Baráž startuje už v neděli. Jak se na ni cítíte naladění?

Za svoji kariéru jsem se naučil, že řešit, jak se cítím, nebo jaké mám pocity… To se změní z minuty na minutu. Uvědomuju si, že to bude bitva, že to bude boj. Určitě nerozhodne první zápas, ale může to nějakým směrem nasměrovat. Budou to šachy. Nastupujeme proti týmu, který hrál spoustu let extraligu, jsou tam hráči, kteří jsou nadšení a chtějí ji hrát znovu. My to nechceme ztratit. Z pohledu diváka to bude zajímavé. Celkově myslím, že je letos hokej zajímavý. I play-off extraligy, obě dvě semifinálové série jdou do sedmého zápasu… I pro diváky je to skvělé, zimáky jsou vyprodané. Věřím, že i baráž bude na každý zápas vyprodaná. Doufám, že u nás, ve Zlíně stoprocentně. Z tohohle pohledu je to skvělé. Někdo samozřejmě musí vyhrát, někdo prohrát. Z pohledu diváka a celkově hokeje je to skvělé.

Koukal jste na zápasy play-off? Co říkáte na to, že Třinec opět došel do finále?

Ze sérií, které jdou do sedmého zápasu, ne vždycky postoupí ten lepší. Někdy se stane, že lepší mužstvo prohraje. Neříkám ale, že to bylo konkrétně tady. Klobouk dolů před Třincem, který se dostal pětkrát po sobě do finále a třikrát v řadě to vyhrál. Neřekl bych, že je letos spousta odborníků tipovala na finále, a oni to znovu dokázali. Je vidět, že umí hrát play-off hokej a umí nastavit formu na důležitou část sezony. Jsou to ohromní bojovníci, což v play-off potřebuješ. Mají to založené na defenzivě, na skvělém brankáři. Je vidět, že tam kolektiv táhne za jeden provaz. Líbí se mi, že nepanikaří a pořád hrají to svoje. Je jedno, jestli prohrávají 0:4, nebo vedou 2:1. Pořád věří, že jejich styl hokeje je dovede tam, kde jsou zvyklí.

Viděl jste rekordně dlouhý zápas mezi Vítkovicemi a Hradcem? Jak byste takovou porci zvládl vy?

Viděl jsem ho. Já bych šel rovnou na další zápas.

Zajímavé dění nabídla také NHL, kde David Pastrňák atakoval váš střelecký rekord. Není škoda, že vydržel?

Samozřejmě je to škoda pro něj, ale ne pro mě. Dělám si legraci samozřejmě. Když budeme mluvit o celé NHL, tak je vidět, že styl hokeje se tam změnil a padá daleko víc gólů než dřív. Musím říct, že kdybych byl novinář a chtěl bych vědět detaily, tak bych si počkal, až přijede David Krejčí. Udělal bych s ním rozhovor, protože i pro mě osobně je to zajímavé. Loni hrál extraligu, vynechal rok v NHL, vrátil se a i pro něj to byl nejlepší rok po deseti letech. Něco se tedy muselo změnit. Mě osobně zajímá názor Davida Krejčího, jaký je tam rozdíl. Jaký je rozdíl mezi extraligou a NHL, protože tady je extraliga mezi lidmi hodně podceňovaná. Já myslím, že je to hodně těžká liga. Myslím, že na to přišli i někteří cizinci, kteří sem přijeli a mysleli si, že budou dominovat. Není to tak. Myslím to upřímně, že bych si rád popovídal s Davidem Krejčím. Ten jediný vám může konkrétně říct, jak se změnila NHL a jaký je rozdíl mezi NHL a extraligou.

Ještě před startem baráže jste vyjel na led s dětmi na Škole hokejových talentů. Jaké to bylo odreagování?

Že by to byl ideální den, to ne. Radši bych odpočíval. Vím, že to bude náročná série. Nedá se ale nic dělat. Je to poslední kemp Školy hokejových talentů, protože všude v republice se bude rozpouštět led přes léto. Musím říct, že mě děti překvapily, jsou šikovnější, než jsem čekal.

Co jste na kemp celkově říkal?

Já jsem tady byl jenom deset minut, takže moc nemůžu říct. Musím ale říct, že děti byly šikovnější než trenéři. To se málokdy stává. Je to o tom, že Kaufland dokáže opravdu vybrat nejlepší děti, které v republice jsou.

Jak příjemné je vidět ty nadšené tváře?

U dětí je vždycky výborné, že jsou nadšené, že se těší a že poslouchají a dají na každou radu. Je radost s nimi pracovat.

Kladenská mládež ale neprožívá nejlepší období. Co budete dělat pro to, aby se zase zvedla?

Myslím, že teď to půjde jenom dopředu. Nechci se moc vymlouvat, ale nesmíme zapomenout, že jsme tady měli covid, kdy jsme rok a půl netrénovali. Pak se tady předělávaly obě dvě haly. Máme tu navíc dvě družstva na dvě haly, což je strašně málo. Není pro děti moc ledu. Od příštího roku se ale spousta věcí změní a myslím, že to bude jenom k lepšímu.

Můžete nastínit, co se chystá?

Nemyslím, že je správná doba to nastiňovat. Když ale říkám, že se to bude lepšit a bude to k lepšímu, tak to myslím vážně.

Uvědomujete si tedy, že je potřeba to posunout?

Jedna věc je si to uvědomit, my si to uvědomili předem. Dělat ale takové rázné změny, není nic jednoduchého. Některé věci neovlivníte. To se týká přestavby obou dvou hal, kdy děti musí jezdit někam jinam. To není opravdu jednoduché.