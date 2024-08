„Každý trénink pojedu naplno a budu chtít hrát každý zápas. Potom uvidím,“ prohlásil Jaromír Jágr na začátku přípravy svého Kladna. Fanouškům se ale na ledě nestihl představit ani jednou a už laboruje se zraněním.

„Bavil jsem se s Pavlem Kolářem o tom, že bych se chtěl pořádně připravit. Upozorňoval mě na to, abych nedělal nic, na co moje tělo není zvyklé. Já ho samozřejmě neposlechl a šel jsem si zaběhat. Ne sprinty, co jsem běhal do kopce, ale normální sprinty. A ještě jsem si dal závaží na kotníky. No a utrhl jsem si hamstring,“ rozpovídal se legendární hokejista ve videu na svém Instagramu.

„Už je to asi pět dní. Pavel říkal, že to bude tři až šest neděl, takže uvidíme, jak se to bude hojit. Nejhorší na tom je, že jsem byl trochu naštvaný sám na sebe, že jsem se připravoval, že jsem hodně shodil a cítil jsem se na ledě docela dobře. Teď se to zase zastavilo, budu muset začínat od začátku,“ litoval majitel extraligových Rytířů.

Pro ty startuje nový ročník nejvyšší soutěže ve středu 18. září, kdy se od 18 hodin představí na ledě Pardubic. Právě tam mohlo dojít k očekávané bitvě mezi kamarády Jágrem a Romanem Červenkou, jenž přestoupil na východ Čech letos v létě. Teď je ale souboj titánů v ohrožení. Do prvního kola zbývají necelé čtyři týdny, takže by kladenská modla mohla zvládnout dát se dohromady. Spíš ale hrozí, že znovu začátek sezony nestihne.

První Jágrovy zápasy v posledních sezonách 2023/24: 28. kolo Pardubice – Kladno 4:3 (0+1)

2022/23: 28. kolo Liberec – Kladno 7:3 (0+2)

2021/22: 2. kolo Č. Budějovice – Kladno 7:5 (0+0)

2020/21: odložené 8. kolo Kladno – Jihlava 7:5 (0+1)

2019/20: 3. kolo K. Vary – Kladno 7:4 (1+0)

2018/19: 57. kolo Havířov – Kladno 0:2 (0+0)

2017/18: 4. zápas Los Angeles – Calgary 3:4pp (0+0)

2016/17: 1. zápas Florida – New Jersey 2:1pp (0+0)

Stejně to bylo i v předchozích ročnících. Loni Jágr naskočil do hry až ve 28. kole, které hráli Rytíři 20. prosince v Pardubicích. Následně stihl nejproduktivnější Evropan v historii NHL ještě 14 utkání v základní části a tři v baráži.

Podobná situace byla v o sezonu dříve. Jágr se zapojil do kolotoče zápasů znovu ve 28. kole, které se hrálo 11. prosince v Liberci. Od té doby se mu zdravotní trable vyhýbaly, takže za Rytíře nastoupil do konce sezony ve všech duelech včetně těch barážových.

Nejplodnějším ročníkem, co do počtu zápasů, byla pro dvaapadesátiletého útočníka sezona 2021/22. Po návratu do extraligy odehrál Jágr 44 utkání základní části, ale znovu nebyl ve hře od začátku. Tenkrát naskočil až do druhého kola.

Mimochodem ani svoji poslední sezonu za mořem nezahájil Jágr spolu se spoluhráči hned od prvního utkání. V roce 2017 v Calgary vynechal první tři utkání a do akce šel až proti Los Angeles. V rozšiřování nepřekonatelných statistik v NHL ho ale posléze brzdila častá zranění.

Přijde o souboj s Červenkou?

Posledním ročníkem, do něhož slavná osmašedesátka vyjela od prvního zápasu, tak zůstává sezona 2016/17. Tehdy v dresu Floridy nechyběl Jágr v sestavě proti New Jersey a v základní části odehrál plnou porci 82 zápasů. V nich posbíral 46 bodů za 16 gólů a 30 nahrávek, ale od té doby se často potýká se zdravotními problémy.

Právě ty ho možná připraví i o začátek tohoto ročníku a o první souboj s kamarádem Červenkou, na který se sám Jágr těšil. Nezapomínejme ale na to, o kom mluvíme. Pokud má někdo stihnout se vrátit a znovu všechny překvapit, je to právě Jágr, který střílí góly na nejvyšší úrovni i v 52 letech. Letos navíc pozici hráče hodně obětoval – během léta se snažil zhubnout a dostat se do kondice v posilovně i na ledě. Oproti předchozím rokům, kdy začínal trénovat až během rozeběhnuté extraligy, jde o velkou změnu.

„Je to jiné oproti posledním pěti letům, kdy jsem v létě nic nedělal a začínal jsem se připravovat v listopadu nebo v prosinci. Je to o něčem jiném,“ přiznával sám Jágr. Dobrými výkony si bude chtít okořenit svoji poslední sezonu i výročí svého Kladna. Někdejší nejlepší líheň hokejových talentů oslaví v listopadu sto let od svého založení a všichni její fanoušci doufají, že se konečně vyhne baráži. Pomoci by jim k tomu měl i legendární majitel. Kdy ho uvidíme poprvé na ledě?