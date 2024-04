Po dlouhých týdnech nicnedělání naskočil na led a hned při svém prvním střídání skóroval. Na tom by nebylo nic tak zvláštní, kdyby Jaromíru Jágrovi už dávno nebylo padesát. I když u něj se už nikdo moc nediví.

Jaromír Jágr se stal nejstarším střelcem v profesionálních soutěžích. | Foto: Roman Mareš

Legendární Jágr se gólově prosadil ve věku 52 let a 63 dnů. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem se tak stal vůbec nejstarším střelcem v profesionálních soutěžích, kdy překonal i legendu NHL Gordieho Howea. Rekord ikonické „68“ pochopitelně nemohl uniknout zájmu zámořských médií.

„Když už si myslíte, že jste o něm slyšeli naposledy, nestárnoucí zázrak znovu udeří,“ glosoval Járův comeback z „důchodu“ specializovaný server The Hockey News.

Majitel Rytířů se vrátil na led, aby svůj klub pomohl zachránit v extralize. Jágr hrál poprvé po více než dvou měsících. „A co udělal hned po nástupu na led? Samozřejmě vstřelil gól. Hned při svém prvním střídání,“ napsal renomovaný web Sports Illustrated.

Jágr se blýskl dvěma body (1+1). Kladno zvítězilo 7:2, v sérii vede 2:0 na zápasy.

Zdroj: Youtube

Symbolika s koncem kariéry Gretzkyho

Mimochodem, Jágr se prosadil symbolicky 25 let poté, co v roce 1999 vstřelil vítězný gól v prodloužení posledního zápasu Wayna Gretzkyho v NHL. Na den přesně.

Kolegové vzpomínají na Jágra. Broše odmítl po třetině, Kašemu nezamával v NHL

„Vsadím se, že by mohl hrát alespoň dalších 20 let a stále by byl působivý,“ napsal na platformu X jeden ze zámořských fandů Jágra.

„Přírodní úkaz, tvrdý trénink. Bude Jágr dávat góly v 55 letech?“ ptal se slavný zubař Roman Šmucler.

Dvaapadesátiletá legenda trumfla Howea, který skončil v NHL, když mu bylo 52 let a 11 dnů. V roce 1997 ve věku 69 let se sice ještě objevil v zápase za tým Detroit Vipers v International Hockey League, ale odehrál pouze jedno střídání.

Pro zajímavost, rekordmanem extraligy je Evžen Musil z Pardubic, který také v roce 1997 nastoupil proti Vsetínu ve věku 70 let a deseti dnů jen na první střídání.