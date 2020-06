Ten měl v sobotu volební konferenci, která proběhla v pražském hotelu Clarion bez překvapení a rozruchu. Prezidentem svazu byl už počtvrté v řadě zvolen Tomáš Král, nenašel se ani jeden protikandidát.

Zřejmě nejzajímavější novinkou je proto právě Jágrův posun do nejužšího vedení tuzemského hokeje. Kladenský boss tak může čím dál hlouběji pronikat do funkcionářského zákulisí.

„Je pro něj důležité a bavili jsme se spolu o tom, aby se začal seznamovat i s jinými věcmi než bruslení v deset večer na zimáku. To říkám upřímně, protože je to člověk, který bude mít v hokeji do budoucna hodně co říct,“ prohlásil Král po svém znovuzvolení.

Střet zájmů?

Staronový šéf složení výkonného výboru lehce obměnil. V desetičlenné hokejové „vládě“ jsou kromě Jágra nováčci třinecký ředitel Marek Chmiel, Daniel Sadil z litoměřické akademie a Jiří Šindler za para hokej. Z tohoto kvarteta logicky poutá největší pozornost útočník s číslem 68, který se může stát vůbec prvním aktivním hráčem ve výboru.

„Jednou za měsíc to na zasedání zvládne,“ věří Král. Nemůže ale jít v případě hráče, klubového majitele a svazového bafuňáře v jedné osobě o konflikt zájmů?

„To si nemyslím. Leda by mohl Šindlerovi (Vladimír Šindler je šéfem rozhodčích, pozn. red.) vynadat za rozhodčí, ale to může každý, kdo tam je. Není rozdíl mezi tím, že je tam generální manažer nebo hráč, zvlášť když Jarda zastává v Kladně většinu rolí sám,“ myslí si Král.

Dá se to brát i tak, že Jágr si pozvolna ohledává terén k další kariéře. Hráčské brusle jednoho dne pověsí na hřebík, ale muž s jeho renomé by měl v českém hokeji zůstat.

Králův nástupce

Slavný útočník už ví, co obnáší pozice majitele menšího klubu, teď se bude učit jednat a hledat kompromisy v dalších kruzích.

Není náhodou, že právě Jágra jmenoval Král mezi svými možnými nástupci při další volbě v roce 2024. „Samozřejmě bych byl raději, kdyby byli tři čtyři kandidáti,“ tvrdí Král. Silné osobnosti tu už ale jsou: kromě Jágra přicházejí v úvahu hlavně Libor Zábranský, Martin Straka či Milan Hnilička.

Budou za čtyři roky ochotnější převzít hlavní roli?