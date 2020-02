„Mám upřímnou radost, že právě v letošním roce, kdy si připomínáme 500 let od chvíle, kdy tolar z českého Jáchymova dal jméno americkému dolaru, můžeme u nás v Jablonci přivítat velmi pravděpodobně aktuálně nejznámějšího Čecha na americkém kontinentu v novodobé historii při ražbě jeho vlastní zlaté mince,“ uvedl při ražbě obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix.

„Mám teď těžké období. Stále přemýšlím, co bude s mým hokejovým Kladnem,“ posteskl si Jaromír Jágr. Věřil prý, že v den ražby už bude mít veselejší náladu.

„Jsem ale rád, že tu mohu být a minci osobně vyrazit. Sáhl jsem si i na úplně nové dvacetikoruny, které před malým okamžikem vypadly z lisu. Jsou to pro mne nové zkušenosti. Nikdy jsem nic podobného nezažil, díky této návštěvě mohu zjistit, jak se tyto věci dělají,“ řekl Jaromír Jágr s tím, že dohoda s Českou mincovnou o ražbě jeho medaile se projednávala dva roky. „Jsem rád, že mohu být jedním z těch hokejistů, kteří v této kolekci jsou. Rozhodně se necítím být legendou,“ uvedl pro novináře.

Herec Orlando Bloom se přijel do Kladna podívat na Jágra:

Hrdinové z Nagana

Na „zlaté hochy“ se dodnes vzpomíná jako na hrdiny. U příležitosti 20. výročí jejich olympijského triumfu je jim věnována sběratelská série pamětních mincí České mincovny. Cyklus Legendy československého hokeje není oslavou jediného úspěchu – po bok olympioniků z Nagana se zařadí jejich slavní předchůdci, kteří kouzlili s hokejkou v šedesátých a sedmdesátých letech a rovněž šířili dobré jméno československého sportu po celém světě: Dominik Hašek, Pavel Patera, David Moravec, Vladimír Růžička, Vladimír Martinec, František Pospíšil, Jan Suchý, Jaroslav Pouzar, Dominik Hašek, Jiří Šlégr. Nyní následuje Jaromír Jágr a hned za ním v únoru Milan Nový.

„Další se na mincích objeví už letos v květnu. Zvláštní místo v sérii patří Ivanu Hlinkovi, kterého Česká mincovna ve zlatě razila v lednu 2018 v dvojnásobné, tedy půluncové váze. Mince si mohou zájemci uložit do speciální sběratelské etue v podobě puku, která pojme kompletní sérii čtrnácti hokejových mincí,” sdělila Lenka Klimentová z České mincovny.

Podobu pamětní mince vytvořil medailér Martin Dašek - na reverzní stranu mince umístil portrét Jaromíra Jágra, kterému nechybí charakteristický účes, doplnil ho jménem útočníka, nechybí tu ani jeho číslo dresu 68, jsou tu také úspěchy hokejisty. „Mince České mincovny vycházejí v licenci státu Samoa, a jejich averzní strana proto nese nezbytné atributy tohoto zahraničního emitenta – státní znak, jméno a portrét královny Alžběty II., ročník emise 2020,” doplnila Lenka Klimentová.

Česká mincovna vyrazí dvě stě kusů zlatých čtvrtuncových mincí o průměru dvaadvacet milimetrů, stříbrných o průměru čtyřicet milimetrů bude pět set kusů.

Hvězdná kariéra Jaromíra Jágra

„Džegr“ jako jediný ze zlaté party z Nagana stále hraje a je nezpochybnitelně jedním z nejlepších hokejistů všech dob. Zvítězil na olympijských hrách, dvakrát na mistrovství světa a dvakrát ve Stanleyově poháru, a je proto členem elitního spolku Triple Gold Club.

Vedle působení v národní reprezentaci propůjčil své mimořádné schopnosti celé řadě hokejových klubů. Všechno začalo u Pittsburgh Penguins, poté následovaly kluby Washington Capitals, New York Rangers, Avangard Omsk, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers, Calgary Flames, a nakonec Rytíři Kladno, kde působí v současnosti.

Jak legendární útočník dokáže držet krok s o generaci mladšími hráči, s kterými se nyní střetává v nejvyšší domácí soutěži? „Musíte mít vůli, i když vaše tělo nechce. Musíte být k sobě neústupní a trénovat ještě poctivěji. Kdybych toho nebyl schopný, asi bych skončil. Jakmile bych se nedonutil trénovat, byl by to pro mě jasný signál, abych ukončil kariéru, protože pak bych se nemohl zlepšovat. Zázraky se nedějí. Člověk se nevzbudí a nebude o deset let mladší,“ prozradil hokejista s věčně chlapeckým úsměvem na tváři.

Hvězdná kariéra Jaromíra Jágra začala po mistrovství světa ve Švýcarsku v roce 1990, kde s národním týmem vybojoval bronz. Kladenského útočníka všimli skauti zámořské NHL, kterou „Džegr“ zakrátko zcela opanoval. Stal se nejlepším Evropanem hrajícím v této soutěži, přičemž v historické statistice kanadského bodování NHL je na tom lépe jenom sám Wayne Gretzky. Slavný Kanaďan však na rozdíl od Jaromíra Jágra nikdy nevyhrál mistrovství světa ani nezískal olympijské zlato – o drahý kov ho v japonském Naganu připravili právě čeští hokejisté, kteří byli zpočátku považováni za outsidery. Přestože si Jágr po „turnaji století“ vyčítal, že mohl k úspěchu výpravy přispět více, byl na sebe příliš přísný – například ve čtvrtfinále proti USA zaválel.

V současnosti je jediným hokejistou ze zlaté party, který stále hraje. „Někdo musí být poslední,“ říká s úsměvem Jaromír Jágr, který dnes všechnu energii věnuje Rytířům ve svém rodném Kladně.