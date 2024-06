Bývalý hokejový útočník Jaroslav Svejkovský, jenž žije dlouhodobě v zámoří, byl v klubu Vancouver Canucks povýšen z role dovednostního kouče do funkce asistenta trenéra Ricka Toccheta. Sedmačtyřicetiletý rodák z Tábora se tak postaví na lavičku týmu NHL jako třetí Čech v historii po Slavomíru Lenerovi a Ivanu Hlinkovi.

Jaroslav Svejkovský se postaví jako asistent trenéra na lavičku Vancouveru Canucks, kde působí obránce Filip Hronek. | Foto: Profimedia

Změny v realizačním týmu u vítěze Pacifické divize z minulé sezony oznámil na oficiálním webu generální manažer klubu Patrik Allvin. Vedle posunu Svejkovského do role asistenta uvedl, že více zapojeny do dennodenního koučování budou i klubové legendy Daniel a Henrik Sedinové.

Trenér Modrý končí v Kometě Brno. Musím pomoci rodině, zdůvodnil

"Poté, co jsme zvážili své možnosti, rychle jsme si uvědomili, že toho nejlepšího kandidáta už máme v našem klubu. Možnost povýšení zevnitř klubu nám při přechodu pomůže, protože Yogi hodně dobře chápe naše systémy a způsob, jakým chceme hrát," uvedl Allvin na adresu Svejkovského, jenž byl u Canucks dovednostním koučem v minulých dvou sezonách. Předtím působil v oblasti Vancouveru u mládeže, pracoval na příklad v klubu Vancouver Giants v juniorské WHL.

Kvůli otřesu mozku musel s hokejem skončit

"Od okamžiku, co jsem do Vancouveru přišel, mě uchvátila Yogiho pracovitost a ochota udělat cokoli, co nám pomůže být lepším týmem," uvedl hlavní kouč Tocchet, jenž byl v květnu vyhlášen nejlepším trenérem uplynulého ročníku NHL.

Svejkovský, jenž si na začátku kariéry zahrál extraligu v dresu Plzně, od roku 1995 působil v zámoří. Washington si ho vybral v roce 1996 v prvním kole draftu, nicméně jeho kariéru v NHL výrazně ovlivnily zdravotní problémy. Kvůli otřesu mozku musel s hokejem skončit předčasně ve čtyřiadvaceti letech, v elitní lize v dresech Capitals a Tampy Bay odehrál 113 zápasů a nasbíral 23 gólů a 19 asistencí. V posledním utkání své nováčkovské sezony 1996/97 se Svejkovský blýskl čtyřmi brankami do sítě Buffala.

Ve stopách Lauka nebo Řepíka. Šapovaliv jako jedenáctý Čech vyhrál Memorial Cup

Jako první český trenér se na střídačku klubu NHL dostal Lener, jenž byl asistentem kouče v Calgary (1992-95) a na Floridě (1999-2002). V letech 2000-2001 byl jeho kolega ze zlatého týmu z olympiády v Naganu Hlinka dokonce hlavním trenérem v Pittsburghu.