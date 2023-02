Obletělo to nejen český rybníček, ale celý svět . Hokejisté Petrohradu vzdávali hold ruské armádě, která přesně před rokem zahájila brutální agresi na Ukrajině. K údivu české veřejnosti se do centra dění dostal také odchovanec vsetínského hokeje Dmitrij Jaškin , který rovněž nastoupil ve vojenských dresech.

A co více, objevil se na krátkém propagačním videu. Na závěr převzal řeč po svých parťácích. „Vše nejlepší ke Dni obránců vlasti.“

Proti chování 29letého útočníka se ohradila drtivá většina českého národa, včetně prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika.

Mezi těmito osobnostmi nechyběl ani Horst Valášek. „Je nevhodné se takto chovat a vyjadřovat, Dmitrij blbne. Dost mě to překvapilo,“ nezastírá legenda valašského hokeje. „Kolísá mezi mlýnskými kameny, ve své hlavě to moc nezvládá. Vždy ale byl takový sám pro sebe.“

Ze zámoří se jen tak neodchází

Jaškin v letech 2019 až 2021 zářil v KHL, v Dynamu Moskva patřil k velkým oporám. V loňské sezoně se pokusil o comeback do NHL, který i vinou zranění skončil špatně.

Před probíhajícím ročníkem se pro někoho překvapivě vrátil do KHL. Nyní nastupuje v Petrohradu, v 67 zápasech nasbíral 62 bodů. „Ze zámoří se jen tak neodchází, asi za tím něco muselo být,“ domnívá se Valášek.

Více by se k celé záležitosti vyjadřovat nechtěl. „Když to vezmu celkově, tak Rusové nemají na Ukrajině co dělat, sami to známe z roku 1968. K případu Dmitrije se ale neodvážím dělat soudce, nikdo neví přesné důvody, proč se tak zachoval. Vše mi to přijde divné,“ dodal k brzy 30letému forvardovi, který má 39 startů za český národní tým.

Jaškin senior? Vždy to férový člověk

Horst Valášek poznal Dmitrije Jaškina, stejně jako jeho staršího bratra Michaila, ještě jako malého kluka. Druhý jmenovaný dokonce jako 13letý zasáhl do české nejvyšší soutěže.

Na ledě se potkal s otcem Alexejem, který v roce 2005 ukončil profesionální kariéru. „Kluky jsem znal jen jako děti, pak se naše cesty rozdělily,“ přiblížil Valášek.

Vyjádření Filipa Bazaly, výkonného manažera VHK ROBE Vsetín:

„Dmitrij Jaškin je odchovanec klubu, na Lapači učinil své první hokejové kroky i pod dohledem svého otce Alexeje, který se nesmazatelně zapsal do historie vsetínského hokeje. V mládeži Dmitrij odešel do Prahy. Dnes je z něj dospělý hráč a je zodpovědný sám za sebe."

Alexej Jaškin se na Vsetíně poprvé objevil v sezoně 1993/1994, tedy v době, kdy mužstvo už trénoval právě Horst Valášek. V klubu vydržel až do sezony 2005/2006. „Přišel k nám jako dar z hůry,“ vzpomíná s úsměvem na bývalého obránce.

„Tehdy jsme ho upřímně tolik neznali. Přistál v Praze a hned jsme jeli hrát do silného Ústí nad Labem. Na ledě vždy udělal, co měl,“ nedá dopustit na pozdějšího kapitána týmu.

„Vzpomínám na něj jako na férového člověka, všude si ho pochvalovali. Po konci kariéry dělal do hokeje ve Vsetíně, působil také v Bratislavě. Jezdil pak i do Zlína, potkávali jsme,“ vybavuje si Horst Valášek.