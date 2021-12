Po hladkém začátku šampionátu musel v posledních dvou dnech zakročit direktoriát turnaje kvůli výskytu koronavirové nákazy ve třech týmech. Jako první se pozitivní testy objevily v kádru Američanů, kteří kvůli tomu neodehráli duel se Švýcary.

Ve středu kvůli jednomu případu v českém výběru nemohli svěřenci trenéra Karla Mlejnka nastoupit proti Finsku a nedlouho poté byl zrušen i zápas Slovensko - Rusko kvůli nákaze v kádru sborné.

Official Announcement: The 2022 #WorldJuniors have been cancelled due to Covid-19.