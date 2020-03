Jak jste předčasný konec bojů v extralize přijal a očekával jste takový vývoj?

Každý to musí přijmout. Zdraví je to nejcennější, co máme a má absolutní přednost. To, že se extraliga nedohraje, jsem tak trochu předpokládal. A to přesto, že ještě ve středu si zástupci klubů odhlasovali pouze přerušení soutěže do konce března. Vše ukazovalo, že situace se spíš ještě zhorší, a ukončit soutěž tak bylo jediným možným řešením.

Hráči mají dovolenou?

Zimní stadion v Plzni je uzavřený a tréninky áčka i všech mládežnických družstev byly zrušeny. Hráči jsou doma se svou rodinou, u rodičů a tak. Bylo jim doporučeno, aby se vystříhali cestování, a nyní čekáme, jak se situace, kterou prožíváme všichni poprvé, vyvine dál. Kustodi klukům sbalili výstroj, kabina bude dezinfikována a led se rozpustí. Víc se asi nyní dělat nedá. S hráči jsme v kontaktu a budeme reagovat na další vývoj.

Je správné, že v předčasně ukončené extralize nebude vyhlášen mistr?

Myslím, že ano. Už léta je u nás zavedené, že mistr vzejde z play-off, a to se letos nekoná. Stejně podle mě zareagují i v dalších zemích, kde soutěže předčasně skončily.

Jenže třeba do nejvyšší soutěže by měl z první ligy postoupit administrativním rozhodnutím Motor České Budějovice jako vítěz základní části.

Nemám s tím problém, pokud se na tom shodnou prvoligové kluby. Motor vyhrál základní část o parník, a i když se dá těžko odhadovat, jak by dopadlo play-off, tak jde asi o jediné možné řešení. Ale ještě to musí odsouhlasit kluby první ligy.

Přemýšlíte i v téhle nejisté době o příští sezoně? Nebo je to předčasná otázka?

Vzhledem k tomu, že momentálně nikdo neví, jak dlouho výjimečný stav a s ním spojená opatření a zákazy potrvají, jde o předčasné úvahy. Letní přípravu bychom sice rádi zahájili začátkem května, ale těžko říct, zda nejde o příliš optimistický výhled. Zatím je tu doba temna, vakuum, kdy toho moc jistého není.

Promítá se ta nejistota do vaší práce se skládáním týmu pro další sezonu?

Pro nikoho z nás to není jednoduché. Měl jsem nějaké věci okolo hráčského kádru předjednané, některé dohodnuté, a teď se vše zastavilo. Věřím však, že džentlmenské dohody budou platit i poté, co se život vrátí k normálu. Přejme si, aby to bylo co nejdříve, protože problémy s nákazou dopadají na ekonomiku, a tím i na sport.

Jak čelíte narůstající nervozitě z šířící se koronavirové nákazy?

Snažím se co nejvíc hýbat. V televizi od rána do večera slyšíte jen o koronaviru a je třeba se od toho nějak oprostit. Fotbálky nám sice teď odpadly, ale do těla si dávám na rotopedu, při běhu nebo doma na zahradě si zatrénujeme se synkem. Jen nečinně sedět, to bych fakt nevydržel.